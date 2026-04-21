105 vjet nga çelja e punimeve të parlamentit të parë shqiptar

Procesi i parë zgjedhor në Shqipëri zgjati disa muaj dhe më 21 prill të vitit 1921 u hapën punimet e Këshillit Kombëtar, parlamentit të parë në Shqipëri, me deputetë të zgjedhur nga populli.

Seanca e parë parlamentare, 105 vjet më parë, ishte në një ditë të enjteje. Punimet nisen në orën 10:00 dhe nga 78 deputetë të zgjedhur, morën pjesë 56 që përbënin shumicën. Që prej kësaj periudhe parlamenti filloi të shfaqej rregullisht si një organ i dalë nga populli me detyra të përcaktuara qartë në statutin e kohës. Këshilli Kombëtar mori emrin Parlament dhe si organi i vetëm legjislativ përbëhej vetëm nga një dhomë deputetësh. Kryetari i tij u zgjodh me votim të fshehtë, Pandeli Evangjeli dhe në vitin 1922 u zgjodh Eshref Frashëri.

Godina në të cilën u mblodh parlamenti, në vitet 1928-1939 u bë “Pallati Mbretëror” dhe sot është selia e Akademisë së Shkencave të Shqipërisë.

Përveç një numri të madh dokumentesh me rëndësi të posaçme për historinë e vendit, në Bibliotekën e Arkivit Qendror Shtetëror gjendet një botim me fjalimet e deputetëve që folën në këtë seancë të parë historike që themeloi parlamentarizmin në Shqipëri./atsh/

Përcaktohet orari i Final 4 të Kupës së Kosovës në hendboll

Blenita Krasniqi zgjidhet kryetare e Aleancës së të Rinjve të Kosovës në Rahovec

Në një atmosferë entuziaste dhe demokratike, është mbajtur kuvendi zgjedhor i Aleancës së të Rinjve të Kosovës, dega në Rahovec, me pjesëmarrje të gjerë...
Tërhiqet nga boksi Amarildo Bakaj në moshën 26-vjeçare

Boksieri i njohur shqiptar, Amarildo Bakaj, ka tronditur opinionin sportiv duke njoftuar tërheqjen e parakohshme nga ringu në moshën 26-vjeçare. Përmes një reagimi prekës në...

Vizitohen objektet publike në Prizren që do t’i nënshtrohen projektit të efiçencës së energjisë

Nisin vizitat sistematike shëndetësore në shkollat e Suharekës

Prizreni pret duelin e gjashtë të serisë finale: Bashkimi – Peja 03

45 aksidente trafiku në 24 orët e fundit dhe 2831 tiketa të shqiptuara

Akil Gjakova përfundon i 5-ti në Kampionatin Evropian për Senior 2026

Krasniqi: Dragobili shembull i mirë i kujdesit për ambientin

Hapet thirrja për aplikim për “Data Science Bootcamp”, i përkrahur nga Komuna e Prizrenit

Zbulohet mosha e viktimave që humben jetën nga zjarri në një banesë në Malishevë

Finalja e dytë e Ligës së Parë, Drita pret Prizrenin

Liria pret Ramiz Sadikun në Prizren, rikthehen Arpagjik’t

Inspektorati i Malishevës intensifikon aksionet kundër hedhjes së mbeturinave, shqiptohet gjobë 200 euro

Aksidentohet rëndë një cisternë e naftës në dalje të Prizrenit – pamje

Maqedonia e Veriut siguron 2 milionë € për ndërtim të rrugës Tetovë-Prizren

Peja dominon në Suharekë, siguron gjysmëfinalen

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com. Të drejtat autoriale janë të rezervuara, sipas dispozitave ligjore në fuqi në Republikën e Kosovës.

