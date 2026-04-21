9.7 C
Prizren
E martë, 21 Prill, 2026
type here...

Sport

Përcaktohet orari i Final 4 të Kupës së Kosovës në hendboll

By admin

Është përcaktuar orari i ndeshjeve të “Final4” të Kupës së Republikës së Kosovës në hendboll.

Turneu final i Kupës, e që pritet të jetë spektakël i hendbollit, zhvillohet në fundjavë në palestrën “Bill Clinton” në Ferizaj.

Të shtunën janë ndeshjet gjysmëfinale. Prej orës 14:00 takohen Istogu e Shqiponja, në gjysmëfinalen e parë të hendbollisteve.

Gjysmëfinalja tjetër në konkurrencë të femrave, mes Samadrexhës e Ferizajt, zhvillohet nga ora 18:00.

Ndërkohë, gjysmëfinalja e parë e hendbollistëve, mes Besa Famgas e Prishtinës, zhvillohet nga ora 16:00.

Vëmendja më e madhe pritet të jetë për gjysmëfinalen e dytë të hendbollistëve, mes Rahovecit dhe Kastriotit. Kjo ndeshje fillon në ora 20:00.

Finalet zhvillohen të dielën. Prej orës 17:15 është finalja e hendbollisteve, ndërsa prej orës 20:15 ajo e hendbollistëve./PrizrenPress.com/

Më Shumë

Fokus

Lajmet e Fundit

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com. Të drejtat autoriale janë të rezervuara, sipas dispozitave ligjore në fuqi në Republikën e Kosovës.

© 2019 NuclearAnt.

Kategoritë

Lidhuni Me Ne