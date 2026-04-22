E mërkurë, 22 Prill, 2026
Kulture

Hilë Mosi, patrioti dhe poeti i përkushtuar që i dha zë çështjes kombëtare

Më 22 prill 1885 lindi në Shkodër Hilë Mosi, një nga figurat më të rëndësishme të periudhës së Rilindjes së vonë dhe viteve të para të shtetit shqiptar. Poet, publicist, veprimtar politik dhe luftëtar, ai mbetet një emër i lidhur ngushtë me përpjekjet për liri dhe identitet kombëtar.

I biri i atdhetarit Mark Mosi, ai u rrit në një frymë të fortë patriotike, duke u angazhuar që në rini në shpërndarjen e librave shqip dhe në përhapjen e ndërgjegjes kombëtare, shpeshherë në rrethana të rrezikshme gjatë kohës së pushtimit osman.

 

 

Studimet i nisi në Shkodër dhe i vazhdoi në Austri, ku u përfshi në rrethet intelektuale shqiptare në Vjenë, duke bashkëpunuar me figura të njohura si Gjergj Pekmezi në shoqërinë “Dija”. Në këtë periudhë nisi të shkruante me pseudonime të ndryshme, duke krijuar vjersha dhe proza me frymë atdhetare.

Pas shpalljes së Kushtetutës Osmane më 1908, u kthye në Shkodër, ku themeloi shoqërinë “Gegnija” dhe mori pjesë në Kongresi i Manastirit, së bashku me figura si Gjergj Fishta, Ndre Mjeda dhe Luigj Gurakuqi.

Ai ishte aktiv edhe në kryengritjet e Malësisë së Veriut dhe luftoi me armë në dorë përkrah patriotëve të tjerë si Risto Siliqi.

 

 

Gjatë jetës së tij, Mosi kontribuoi në themelimin dhe drejtimin e disa shoqërive kulturore, ndër to “Vllaznija”, e cila luajti rol të rëndësishëm në edukimin dhe ndërgjegjësimin e rinisë shqiptare. Ai gjithashtu ishte pjesë e Komisia Letrare e Shkodrës, duke ndihmuar në zhvillimin e gjuhës dhe letërsisë shqipe.

Në planin politik, ai shërbeu si deputet, prefekt dhe ministër, duke mbajtur poste të rëndësishme shtetërore, përfshirë atë të Ministrit të Arsimit deri në vdekjen e tij në vitin 1933 në Tiranë.

Në letërsi, ai u dallua me përmbledhje si “Zâni i Atdheut” dhe “Lotët e Dashunís”, ku pasqyroi ndjenjat atdhetare dhe realitetin e kohës. Po ashtu, ai kontribuoi edhe si përkthyes, duke sjellë në shqip vepra të autorëve të njohur evropianë.

Hilë Mosi mbetet një figurë shumëdimensionale e historisë shqiptare, një intelektual që e ndërthurte penën me veprimin, duke i shërbyer kombit në çdo rrethanë. Ai u nda nga jeta në shkurt të vitit 1933 dhe u varros në Shkodër, duke lënë pas një trashëgimi të çmuar në kulturën dhe historinë shqiptare./KultPlus.com

Previous article
Nafta 1.65 € e benzina 1.39 €, publikohen çmimet e derivateve për sot

Më Shumë

Lajme

Rriten raportimet e qytetarëve për ndotjen, Inspektorati shqipton gjoba në Malishevë

Bashkëpunimi i qytetarëve me Drejtorinë e Inspektoratit në Komunën e Malishevës ka shënuar rritje të dukshme, pas thirrjes publike për parandalimin e hedhjes së...
Lajme

“S’duhen justifikime”, deputeti Gashi kërkon ndërhyrje urgjente për rrëshqitjet e dheut në autostradën “Ibrahim Rugova”

Deputeti i PDK-së, Kujtim Gashi, ka kërkuar përgjegjësi nga ministri i Infrastrukturës, Dimal Basha, për një segment të autostradës “Ibrahim Rugova”, mes Prizrenit dhe...

55 aksidente e mbi 2200 gjoba trafiku brenda 24- orëve

Parashikimi javor i motit: E hënë me diell, nga e marta reshje shiu në gjithë vendin

Aksioni i pastrimit ka vazhduar në Shkozë me fokus ndërgjegjësimin qytetar

Peja barazon serinë, gjithçka vendoset në Suharekë

Zyra e Kryeprokurorit: Kërcënohet kryeprokurori i Prizrenit, Petrit Kryeziu

Junior 06 dhe Vëllaznimi përballen në aktin e parë të finales U16

Shtyhet aksioni i pastrimit në Suharekë për shkak të reshjeve të shiut

Junior 06 dominon finalen e parë U16, shkatërron Vëllaznimin në Prizren

Prizreni merr një pikë në transfertë, barazon ndaj Vjosës

Prizreni përkujton Alush Kryeziun – 34 vite nga rënia heroike

Vizitohen objektet publike në Prizren që do t’i nënshtrohen projektit të efiçencës së energjisë

Ansambli Vokal i Filharmonisë së Kosovës shkëlqen në Prizren

Në Xërxë përkujtohet dëshmori Hamëz Thaçi

Pasi mori urim nga Eto’o, Muriqi: Nuk e prisja, jam i lumtur dhe krenar

