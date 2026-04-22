Sonte finalja e madhe: Peja 03 dhe Bashkimi për titullin kampion

By admin

Sot zhvillohet ndeshja vendimtare e sezonit në Superligën e Kosovës në basketboll për femra, ku Peja 03 dhe Bashkimi përballen në finalen e shtatë të Play-Off-it, raporton PrizrenPress.

Pas një serie të jashtëzakonshme dhe të barabartë 3:3, kampioni i ri do të përcaktohet në këtë duel final, që pritet të sjellë emocione të mëdha dhe rivalitet të fortë në parket.

Takimi luhet sonte, më 22 prill 2026, nga ora 19:30, në Palestrën Sportive “Karagaçi” në Pejë, ku pritet një atmosferë e zjarrtë dhe përkrahje e madhe nga tifozët.

Të dyja skuadrat kanë treguar cilësi dhe karakter gjatë gjithë finales, duke e çuar serinë deri në ndeshjen e fundit. Tani gjithçka vendoset në një përballje të vetme për titullin kampion./PrizrenPress.com/

