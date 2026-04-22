Në Rahovec mbahet konferenca përmbyllëse e projektit “Be Clean, Be Green”

Në Komunën e Rahovecit është mbajtur konferenca përmbyllëse e projektit “Be Clean, Be Green”, në kuadër të 22 Prillit – Ditës Ndërkombëtare të Tokës, një nismë që synon forcimin e angazhimit për një mjedis më të pastër dhe më të qëndrueshëm.

Në këtë aktivitet morën pjesë përfaqësues institucionalë, organizata partnere, drejtorë shkollash, OJQ, qytetarë dhe zyrtarë komunalë. I pranishëm ishte edhe kryetari i Komunës së Haraçinës nga Maqedonia e Veriut, Daut Beqiri, me bashkëpunëtorët e tij.

Gjatë konferencës u prezantua rrugëtimi i projektit dhe rezultatet e arritura në terren. Sipas komunës, ndër përfitimet kryesore është ndërtimi i gjashtë gropave septike në gjashtë vendbanime, investim që ka ndikim të drejtpërdrejtë në mbrojtjen e mjedisit dhe përmirësimin e cilësisë së jetës për qytetarët.

“Ndër përfitimet kryesore është ndërtimi i 6 gropave septike në 6 vendbanime, një investim me ndikim të drejtpërdrejtë në mbrojtjen e mjedisit dhe përmirësimin e cilësisë së jetës për qytetarët”, njofton Komuna e Rahovecit.

Një tjetër arritje e projektit është edhe digjitalizimi i raportimit të ndotjes, duke mundësuar që qytetarët të raportojnë rastet e ndotjes përmes aplikacionit “Be Clean, Be Green”.

“Qytetarët tani mund të raportojnë ndotjen e mjedisit përmes aplikacionit ‘Be Clean, Be Green’”, thuhet në njoftim.

Ky projekt është mbështetur nga Bashkimi Evropian përmes fondeve IPA II dhe vlerësohet si shembull i bashkëpunimit institucional dhe përkushtimit për rezultate të qëndrueshme në mbrojtjen e mjedisit./PrizrenPress.com/

Previous article
Sonte nis seria gjysmëfinale, Bashkimi pret Borën në Prizren
Next article
Dita e Tokës shënohet me aksion pastrimi në Marali dhe Banjë të Malishevës

Më Shumë

Fokus

Prokuroja për vdekjet në Malishevë: Po presim rezultatin e autopsisë

Tre persona janë gjetur pa shenja jete në Malishevë, ndërsa shkaqet e vdekjes ende nuk janë konfirmuar zyrtarisht dhe është duke u pritur rezultati...
Varroset i riu nga Rahoveci që humbi jetën në një aksident trafiku në Austri

Sot iu dha lamtumira e fundit, 19 vjeçarit Bylbyl Avdulla Mazreku nga fshati Retijë e Rahovecit. Ai ka humbur jetën pak ditë më parë...

Dyshimet për bombolë gazi bien poshtë, vijojnë hetimet për tragjedinë në Malishevë

Drini i Bardhë udhëton në Kaçanik për sfidën ndaj Lepencit

Suhareka Boys fitues në Alley Oop-in e radhës

55 aksidente e mbi 2200 gjoba trafiku brenda 24- orëve

Shtyhet aksioni i pastrimit në Suharekë për shkak të reshjeve të shiut

Malisheva pret Ballkanin, debuton “Profesori”

Sonte nis seria gjysmëfinale, Bashkimi pret Borën në Prizren

Vazhdon rënia e çmimit të naftës, maksimalja e sotme 1.74 euro për litër

Çmimet e naftës rriten pasi Trump thotë se një anije iraniane është konfiskuar

Liria fiton në shtëpi dhe ngjitet në vendin e tretë

Lepenci mposht Drinin e Bardhë me dy gola

Gjysmëfinalet e zjarrta

Inspektorati i Malishevës intensifikon aksionet kundër hedhjes së mbeturinave, shqiptohet gjobë 200 euro

Nis epoka e “Profesorit” me fitore spektakolare, Malisheva mposht Ballkanin

Lajmet e Fundit

