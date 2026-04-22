Bilanc interesant i përballjeve direkte mes Bashkimit dhe Borës

Bashkimi i Prizrenit e pret sonte Borën nga kryeqyteti në kuadër të serisë gjysmëfinale të play off-it në elitën e basketbollit kosovar.
Portokallinjët dhe prishtinasit sivjet kanë bilanc të ngushtë në përballjet direkte mes vete.
Në dy prej tyre kanë fituar prizrenasit e në dy tjera prishtinasit.
Fillimisht kishte fituar Bashkimi 69-89, pastaj Bora kishte fituar në Prizren 83-85. Bora fitoi pastaj në shtëpi 86-71 dhe para pak javësh në duelin e fundit fitoi Bashkimi 96-70.
Në përgjithësi në të gjitha përballjet që nga ndeshja e parë, dy ekipet janë takuar zyrtarisht 8 herë. 5 fitore ka Bashkimi e 3 të tjera i takojnë Borës.