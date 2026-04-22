Bilanc interesant i përballjeve direkte mes Bashkimit dhe Borës

Bashkimi i Prizrenit e pret sonte Borën nga kryeqyteti në kuadër të serisë gjysmëfinale të play off-it në elitën e basketbollit kosovar.

Portokallinjët dhe prishtinasit sivjet kanë bilanc të ngushtë në përballjet direkte mes vete.

Në dy prej tyre kanë fituar prizrenasit e në dy tjera prishtinasit.

Fillimisht kishte fituar Bashkimi 69-89, pastaj Bora kishte fituar në Prizren 83-85. Bora fitoi pastaj në shtëpi 86-71 dhe para pak javësh në duelin e fundit fitoi Bashkimi 96-70.

Në përgjithësi në të gjitha përballjet që nga ndeshja e parë, dy ekipet janë takuar zyrtarisht 8 herë. 5 fitore ka Bashkimi e 3 të tjera i takojnë Borës.

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com. Të drejtat autoriale janë të rezervuara, sipas dispozitave ligjore në fuqi në Republikën e Kosovës.

