KBF Bashkimi, katër herë radhazi kampion i Kosovës

KBF Bashkimi është shpallur kampion i Kosovës në basketboll për femra, duke kompletuar një tjetër sezon të suksesshëm dhe duke e çuar serinë e titujve në katër radhazi.
Prizrenaset e siguruan trofeun pas fitores në ndeshjen vendimtare të finales së Play-Off-it ndaj KBF Peja 03 me rezultat 71:61, në një sfidë të luftuar deri në fund.
Me këtë sukses, Bashkimi konfirmon dominimin e tij në basketbollin e femrave në Kosovë, duke shkruar edhe një kapitull tjetër të artë në historinë e klubit./PrizrenPress.com/