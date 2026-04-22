7.8 C
Prizren
E mërkurë, 22 Prill, 2026
type here...

FokusSport

KBF Bashkimi, katër herë radhazi kampion i Kosovës

By admin

KBF Bashkimi është shpallur kampion i Kosovës në basketboll për femra, duke kompletuar një tjetër sezon të suksesshëm dhe duke e çuar serinë e titujve në katër radhazi.

Prizrenaset e siguruan trofeun pas fitores në ndeshjen vendimtare të finales së Play-Off-it ndaj KBF Peja 03 me rezultat 71:61, në një sfidë të luftuar deri në fund.

Me këtë sukses, Bashkimi konfirmon dominimin e tij në basketbollin e femrave në Kosovë, duke shkruar edhe një kapitull tjetër të artë në historinë e klubit./PrizrenPress.com/

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com. Të drejtat autoriale janë të rezervuara, sipas dispozitave ligjore në fuqi në Republikën e Kosovës.

© 2019 NuclearAnt.

Kategoritë

Lidhuni Me Ne