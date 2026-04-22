Bashkimi fiton dramën në Prizren, merr epërsinë në gjysmëfinale ndaj Borës

Bashkimi ka shënuar fitore në ndeshjen e parë gjysmëfinale të “Play-off”-it të ProCredit Superligës, duke mposhtur Borës me rezultat të ngushtë 73:70 në palestrën “Sezai Surroi” në Prizren.

Takimi ishte shumë i luftuar dhe me ritëm të lartë, ku mysafirët nga Prishtina kishin krijuar epërsi deri në 12 pikë gjatë ndeshjes, raporton PrizrenPress. Megjithatë, Bashkimi reagoi në pjesën e dytë, duke e rikthyer lojën dhe duke e vendosur ndeshjen në favor të vet në momentet vendimtare.

Skuadra prizrenase tregoi më shumë qetësi në fund, duke e ruajtur avantazhin minimal deri në përfundim dhe duke siguruar fitoren e parë në seri.

Me këtë rezultat, Bashkimi kalon në epërsi 1:0, ndërsa gjysmëfinalja vazhdon me ndeshjen e radhës, ku Bora synon barazimin e serisë./PrizrenPress.com/

KBF Bashkimi, katër herë radhazi kampion i Kosovës

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com. Të drejtat autoriale janë të rezervuara, sipas dispozitave ligjore në fuqi në Republikën e Kosovës.

