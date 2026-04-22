Bashkimi fiton dramën në Prizren, merr epërsinë në gjysmëfinale ndaj Borës

Bashkimi ka shënuar fitore në ndeshjen e parë gjysmëfinale të “Play-off”-it të ProCredit Superligës, duke mposhtur Borës me rezultat të ngushtë 73:70 në palestrën “Sezai Surroi” në Prizren.
Takimi ishte shumë i luftuar dhe me ritëm të lartë, ku mysafirët nga Prishtina kishin krijuar epërsi deri në 12 pikë gjatë ndeshjes, raporton PrizrenPress. Megjithatë, Bashkimi reagoi në pjesën e dytë, duke e rikthyer lojën dhe duke e vendosur ndeshjen në favor të vet në momentet vendimtare.
Skuadra prizrenase tregoi më shumë qetësi në fund, duke e ruajtur avantazhin minimal deri në përfundim dhe duke siguruar fitoren e parë në seri.
Me këtë rezultat, Bashkimi kalon në epërsi 1:0, ndërsa gjysmëfinalja vazhdon me ndeshjen e radhës, ku Bora synon barazimin e serisë./PrizrenPress.com/