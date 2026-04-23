14 C
Prizren
E enjte, 23 Prill, 2026
type here...

Fokus

Vjedhje në një shkollë në Sallagrazhdë, dy të dyshuar lirohen në procedurë të rregullt

By admin

Policia e Kosovës ka raportuar për një rast të vjedhjes së rëndë në fshatin Sallagrazhdë të komunës së Suharekës.

Sipas raportit policor, rasti ka ndodhur më 21 prill 2026 rreth orës 14:30, ndërsa një ditë më pas janë shoqëruar dy persona të dyshuar.

“Me 22.04.2026 janë shoqëruar dy të dyshuar nën dyshimin se të njëjtit përmes dritareve të shkollës janë futur në objekt dhe në çantën e viktimës kanë vjedhur para të gatshme dhe disa mjete didaktike”, thuhet në njoftim.

Pas intervistimit në koordinim me prokurorin, të dyshuarit janë liruar në procedurë të rregullt.

Rasti është duke u trajtuar nga njësitet kompetente të Policisë së Kosovës.

Marketing

Realizoni projektet tuaja me BiCredit, partneri juaj i besueshëm financiar në Prizren!

Zbuloni materialet më të mira të tekstilit luksoz – Vizitoni pikat e Fa&Be Tex në Prizren!

Shiten banesa moderne në lagjen “Tranzit i Ri” të Prizrenit – mundësi pagese me këste

Shitet banesa në lagjen “Dardania” të Prizrenit

Mos prit më – merr kredinë që të duhet në IMF KosInvest

Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!

Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991

Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit

“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes

‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren

Hapësira me qira në objektet e reja te ‘RENELUAL TAHIRI’ në Prizren

Previous article
Sot shënohet Dita Botërore e Librit
Next article
Vdes akademiku Rexhep Qosja

Më Shumë

Lajme

Lajmet e Fundit

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com.

© 2019 NuclearAnt.

Kategoritë

Lidhuni Me Ne