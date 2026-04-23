Arbnor Rifati flet pas përfundimit të sezonit: kërkon Superligë me 10 ekipe

Ka përfunduar edicioni për Proton Cable Prizrenin, ndërsa pas mbylljes së sezonit në Ligën e parë, ka reaguar trajneri i ekipit Arbnor Rifati me një deklaratë publike, duke bërë një përmbledhje të rrugëtimit të skuadrës dhe duke dhënë një mesazh të qartë për të ardhmen.
Rifati theksoi se në vitin jubilar të klubit është bërë një riorganizim i brendshëm, me synimin kryesor rikthimin e ekipit në nivelin që i takon. Edhe pse objektivat nuk u arritën plotësisht, ai u shpreh krenar me grupin e lojtarëve dhe punën e bërë gjatë gjithë sezonit.
Një element që ai e veçoi ishte fakti se në fazën e “play-off”-it skuadra u paraqit vetëm me lojtarë vendorë, duke e konsideruar këtë si dëshmi të potencialit dhe përkushtimit që ekziston brenda ekipit.
Rifati gjithashtu falënderoi të gjithë ata që kontribuuan gjatë edicionit, duke përfshirë lojtarët, stafin teknik dhe atë mjekësor, si dhe udhëheqësinë e klubit për organizimin gjatë sezonit.
Në deklaratën e tij nuk mungoi edhe urimi për KB Dritën dhe Dritero Sefajën për inkuadrimin në Superligë, duke u dëshiruar suksese në elitën e basketbollit kosovar.
Në fund, Rifati pati një mesazh të drejtpërdrejtë për drejtuesit e Federatës së Basketbollit të Kosovës, duke kërkuar zgjerimin e Superligës në 10 ekipe. Sipas tij, ekipe si Proton Cable Prizreni dhe Vëllaznimi kanë kapacitetin dhe organizimin për të qenë pjesë e elitës, ndërsa një vendim i tillë do të sillte më shumë konkurrencë dhe do të shmangte monotoninë e ligës aktuale me tetë skuadra.
Deklarata e tij vjen në një moment kur pritet të ketë diskutime rreth formatit të garave për sezonin e ardhshëm.
Realizoni projektet tuaja me BiCredit, partneri juaj i besueshëm financiar në Prizren!
Zbuloni materialet më të mira të tekstilit luksoz – Vizitoni pikat e Fa&Be Tex në Prizren!
Shiten banesa moderne në lagjen “Tranzit i Ri” të Prizrenit – mundësi pagese me këste
Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!
Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991
Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit
“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes
‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren
Hapësira me qira në objektet e reja te ‘RENELUAL TAHIRI’ në Prizren