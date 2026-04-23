14 C
Prizren
E enjte, 23 Prill, 2026
type here...

Sport

Arbnor Rifati flet pas përfundimit të sezonit: kërkon Superligë me 10 ekipe

By admin

Ka përfunduar edicioni për Proton Cable Prizrenin, ndërsa pas mbylljes së sezonit në Ligën e parë, ka reaguar trajneri i ekipit Arbnor Rifati me një deklaratë publike, duke bërë një përmbledhje të rrugëtimit të skuadrës dhe duke dhënë një mesazh të qartë për të ardhmen.

Rifati theksoi se në vitin jubilar të klubit është bërë një riorganizim i brendshëm, me synimin kryesor rikthimin e ekipit në nivelin që i takon. Edhe pse objektivat nuk u arritën plotësisht, ai u shpreh krenar me grupin e lojtarëve dhe punën e bërë gjatë gjithë sezonit.

Një element që ai e veçoi ishte fakti se në fazën e “play-off”-it skuadra u paraqit vetëm me lojtarë vendorë, duke e konsideruar këtë si dëshmi të potencialit dhe përkushtimit që ekziston brenda ekipit.

Rifati gjithashtu falënderoi të gjithë ata që kontribuuan gjatë edicionit, duke përfshirë lojtarët, stafin teknik dhe atë mjekësor, si dhe udhëheqësinë e klubit për organizimin gjatë sezonit.

Në deklaratën e tij nuk mungoi edhe urimi për KB Dritën dhe Dritero Sefajën për inkuadrimin në Superligë, duke u dëshiruar suksese në elitën e basketbollit kosovar.

Në fund, Rifati pati një mesazh të drejtpërdrejtë për drejtuesit e Federatës së Basketbollit të Kosovës, duke kërkuar zgjerimin e Superligës në 10 ekipe. Sipas tij, ekipe si Proton Cable Prizreni dhe Vëllaznimi kanë kapacitetin dhe organizimin për të qenë pjesë e elitës, ndërsa një vendim i tillë do të sillte më shumë konkurrencë dhe do të shmangte monotoninë e ligës aktuale me tetë skuadra.

Deklarata e tij vjen në një moment kur pritet të ketë diskutime rreth formatit të garave për sezonin e ardhshëm.

Marketing

Previous article
Arrestohen dy persona në Prizren, iu gjet kokainë, para e armë
Next article
Prizreni shënon Ditën Ndërkombëtare të Tokës me mbjellje fidanësh në “Dardani”

Më Shumë

Fokus

Zyra e Kryeprokurorit: Kërcënohet kryeprokurori i Prizrenit, Petrit Kryeziu

Zyra e Kryeprokurorit të Shtetit ka bërë të ditur se është kërcënuar kryeprokurori i Prokurorisë Themelore të Prizrenit, Petrit Kryeziu. Përmes një reagimi publik, ata...
Fokus

Vizitohen objektet publike në Prizren që do t'i nënshtrohen projektit të efiçencës së energjisë

Komuna e Prizrenit ka nisur zbatimin e një projekti të rëndësishëm për përmirësimin e efiçencës së energjisë në ndërtesat publike, në bashkëpunim me Bashkimin...

Lajmet e Fundit

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com. Të drejtat autoriale janë të rezervuara, sipas dispozitave ligjore në fuqi në Republikën e Kosovës.

© 2019 NuclearAnt.

Kategoritë

Lidhuni Me Ne