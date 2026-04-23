Prizreni shënon Ditën Ndërkombëtare të Tokës me mbjellje fidanësh në “Dardani”

Komuna e Prizrenit ka shënuar Ditën Ndërkombëtare të Tokës përmes një aktiviteti simbolik të mbjelljes së fidanëve në parkun e ri që është duke u rregulluar në lagjen “Dardania”.
Aktiviteti është zhvilluar në rrugën “Rrustë Kabashi”, ku në hapësirat e reja gjelbëruese janë mbjellë dhjetëra fidane. Në këtë nismë kanë marrë pjesë nxënës nga shkollat “Nazim Kokollari” dhe “Ma’arif”, si dhe fëmijë nga kopshti parashkollor “Nëna Kabrini”.
Sipas njoftimit të komunës, parku i ri modern në këtë zonë pritet të shërbejë si hapësirë për rekreacion dhe pushim për qytetarët, ndërsa aktivitete të tilla synojnë rritjen e sipërfaqeve të gjelbra në të gjithë territorin e komunës dhe ndërgjegjësimin për mbrojtjen e mjedisit./PrizrenPress.com/