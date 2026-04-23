13.6 C
Prizren
E enjte, 23 Prill, 2026
Lajme

Drenoci në përgatitje për 26 Prillin, ditën e daljes publike të UÇK-së

By admin

Në Drenoc të Rahovecit po vazhdojnë përgatitjet dhe mirëmbajtja e hapësirave publike në kuadër të shënimit të 26 Prillit – ditës së daljes publike të UÇK-së.

Sipas komunës, aktivitetet në terren po zhvillohen me qëllim rregullimin dhe përgatitjen e hapësirave publike për këtë ngjarje përkujtimore, e cila shënohet në fshatin Drenoc.

“Vazhdon përkushtimi për mirëmbajtjen e hapësirave publike, në kuadër të përgatitjeve për 26 Prillin – ditën e daljes publike të UÇK-së në Drenoc.”, thuhet në njoftimin e komunës./PrizrenPress.com/

Prizreni shënon Ditën Ndërkombëtare të Tokës me mbjellje fidanësh në “Dardani”
Akademik e autor i mbi 30 librave – kush ishte Rexhep Qosja?

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com. Të drejtat autoriale janë të rezervuara, sipas dispozitave ligjore në fuqi në Republikën e Kosovës.

