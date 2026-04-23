Policia në Prizren koordinon masat e sigurisë me Këshillat Lokale (KLSP)

Komandanti i Stacionit Policor Prizren, Kapiten Haxhi Kabashi, priti sot në një takim pune anëtarët e Këshillave Lokale për Siguri në Bashkësi (KLSP), për të diskutuar mbi zbatimin e “Strategjisë së Policimit të Udhëhequr nga Inteligjenca”.
Në këtë takim, ku morën pjesë përfaqësues nga dy KLSP-të e këtij sektori, u shqyrtuan shqetësimet dhe problematikat specifike të identifikuara në zonat e tyre të përgjegjësisë. Takimi shërbeu si platformë për harmonizimin e veprimeve mes policisë dhe këtyre strukturave lokale.
Kapiten Haxhi Kabashi vlerësoi rolin e KLSP-ve
“Bashkëpunimi me KLSP-të është shtylla e strategjisë sonë për një ambient të qetë. Ne i kemi dëgjuar me vëmendje çështjet e ngritura dhe policia do të ndërmarrë masa konkrete për adresimin e tyre, ndërsa çështjet që nuk janë në kompetencën tonë do t’i përcjellim menjëherë te institucionet përkatëse”, tha ai.
Ata u zotuan për vazhdimin e këtij angazhimi të përbashkët, duke e vlerësuar takimin si një hap të frytshëm drejt rritjes së sigurisë në të gjithë rajonin e Prizrenit-Veri./PP/
Marketing
Realizoni projektet tuaja me BiCredit, partneri juaj i besueshëm financiar në Prizren!
Zbuloni materialet më të mira të tekstilit luksoz – Vizitoni pikat e Fa&Be Tex në Prizren!
Shiten banesa moderne në lagjen “Tranzit i Ri” të Prizrenit – mundësi pagese me këste
Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!
Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991
Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit
“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes
‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren
Hapësira me qira në objektet e reja te ‘RENELUAL TAHIRI’ në Prizren