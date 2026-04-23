13.6 C
Prizren
E enjte, 23 Prill, 2026
type here...

Lajme

Policia në Prizren koordinon masat e sigurisë me Këshillat Lokale (KLSP)

By admin

Komandanti i Stacionit Policor Prizren, Kapiten Haxhi Kabashi, priti sot në një takim pune anëtarët e Këshillave Lokale për Siguri në Bashkësi (KLSP), për të diskutuar mbi zbatimin e “Strategjisë së Policimit të Udhëhequr nga Inteligjenca”.

Në këtë takim, ku morën pjesë përfaqësues nga dy KLSP-të e këtij sektori, u shqyrtuan shqetësimet dhe problematikat specifike të identifikuara në zonat e tyre të përgjegjësisë. Takimi shërbeu si platformë për harmonizimin e veprimeve mes policisë dhe këtyre strukturave lokale.


Kapiten Haxhi Kabashi vlerësoi rolin e KLSP-ve

“Bashkëpunimi me KLSP-të është shtylla e strategjisë sonë për një ambient të qetë. Ne i kemi dëgjuar me vëmendje çështjet e ngritura dhe policia do të ndërmarrë masa konkrete për adresimin e tyre, ndërsa çështjet që nuk janë në kompetencën tonë do t’i përcjellim menjëherë te institucionet përkatëse”, tha ai.

Ata  u zotuan për vazhdimin e këtij angazhimi të përbashkët, duke e vlerësuar takimin si një hap të frytshëm drejt rritjes së sigurisë në të gjithë rajonin e Prizrenit-Veri./PP/

Previous article
Nesër ditë zie në Kosovë për vdekjen e Rexhep Qosjes
Next article
Policia në Prizren hap dyert për nxënësit, ligjërohet për sigurinë në trafik

Më Shumë

Sport

Drini i Bardhë lëshon pikë në Gjonaj, mposhtet nga Arbëria

Drini i Bardhë ka pësuar humbje në shtëpi nga Arbëria me rezultat minimal 0:1, në ndeshjen e zhvilluar në Gjonaj. Golin e vetëm të takimit e...
Fokus

Vjedhje në një shkollë në Sallagrazhdë, dy të dyshuar lirohen në procedurë të rregullt

Policia e Kosovës ka raportuar për një rast të vjedhjes së rëndë në fshatin Sallagrazhdë të komunës së Suharekës. Sipas raportit policor, rasti ka ndodhur...

“S’duhen justifikime”, deputeti Gashi kërkon ndërhyrje urgjente për rrëshqitjet e dheut në autostradën “Ibrahim Rugova”

Parashikimi javor i motit: E hënë me diell, nga e marta reshje shiu në gjithë vendin

Peja 03 barazon serinë ndaj Bashkimit, tani gjithçka vendoset në finalen e shtatë

Aktivitete ndërgjegjësuese në Prizren për Ditën Ndërkombëtare të Monumenteve

Nxënësit e Prizrenit garojnë në Olimpiadën e Gjuhës Shqipe Shqipëri–Kosovë

Vizitohen objektet publike në Prizren që do t’i nënshtrohen projektit të efiçencës së energjisë

Kosova fiton në fund ndaj Bullgarisë, ruan kreun e grupit me bilanc perfekt

Boksieri Shqipjon Hoti viziton Rahovecin, nderohet për sukseset në boksin profesionist

Tragjedia në Malishevë, sot ditë zie dhe pezullim i mësimit në shkollën e dy nxënësve

Inspektorati i Malishevës intensifikon aksionet kundër hedhjes së mbeturinave, shqiptohet gjobë 200 euro

Të gjitha rrugët e Prizrenit çojnë në “Sezai Surroi” të mërkurën

Totaj deklaron pasurinë, të hyra të larta nga qiraja dhe asnjë detyrim financiar

P.C Prizreni reagon ashpër ndaj vendimit të FBK-së për dënimin e kapitenit

Çmimet e naftës rriten pasi Trump thotë se një anije iraniane është konfiskuar

Lajmet e Fundit

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com. Të drejtat autoriale janë të rezervuara, sipas dispozitave ligjore në fuqi në Republikën e Kosovës.

© 2019 NuclearAnt.

Kategoritë

Lidhuni Me Ne