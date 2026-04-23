Policia në Prizren hap dyert për nxënësit, ligjërohet për sigurinë në trafik

Stacioni Policor Prizren-Veri ka mirëpritur sot një grup nxënësish nga një kolegj i qytetit, në kuadër të aktiviteteve edukative për rritjen e ndërgjegjësimit mbi sigurinë në trafik.
Në këtë vizitë morën pjesë 47 nxënës, të shoqëruar nga dy mësuese, të cilët patën mundësinë të njihen nga afër me punën dhe angazhimet e Policisë së Kosovës.
“Gjatë vizitës, nxënësit u informuan mbi rregullat e trafikut dhe rëndësinë e respektimit të tyre për sigurinë e përgjithshme. Po ashtu, u mbajt një prezantim mbi temën ‘Siguria në trafik’, duke theksuar rolin e edukimit të hershëm në parandalimin e aksidenteve dhe krijimin e kulturës së qarkullimit të sigurt”, thuhet në njoftimin e Policisë.
Sipas njoftimit, ky aktivitet kishte për qëllim rritjen e ndërgjegjësimit të fëmijëve për sigurinë rrugore, afrimin e tyre me institucionet e rendit dhe nxitjen e respektimit të rregullave të trafikut që nga mosha e hershme.
“Policia e Kosovës vlerëson bashkëpunimin me institucionet arsimore dhe do të vazhdojë të organizojë aktivitete të ngjashme për edukimin e gjeneratave të reja mbi sigurinë në trafik”, thuhet më tej në njoftim./PrizrenPress.com/