Prizreni nis projektin madhor për efiçencë energjetike në 43 ndërtesa publike

Komuna e Prizrenit ka nisur zbatimin e projektit për rritjen e efiçencës energjetike në 43 ndërtesa publike, pas nënshkrimit të kontratës për realizimin e tij, me vlerë rreth 5 milionë euro.

Në kuadër të projektit janë zhvilluar vizita në disa prej objekteve përfituese, përfshirë AMF “11 Marsi”, shkollën “Ibrahim Fehmiu” dhe “Hysen Rexhepi”, ku pritet të realizohen ndërhyrje infrastrukturore, si ndërrimi i dritareve, përmirësimi i instalimeve dhe izolimi energjetik.

“Pas nënshkrimit të kontratës për realizimin e projektit të rritjes së efiçencës energjetike në 43 ndërtesa publike, me vlerë rreth 5 milionë euro, ka filluar zbatimi i tij, me ç’rast janë realizuar vizita në disa prej objekteve përfituese, si AMF ‘11 Marsi’, shkolla ‘Ibrahim Fehmiu’ dhe ‘Hysen Rexhepi’, ku do të kryhen ndërhyrje infrastrukturore”, thuhet në njoftimin e komunës.

Më tej, në njoftim theksohet se projekti “po realizohet me mbështetjen e Bashkimit Evropian dhe Bankës Evropiane për Rindërtim dhe Zhvillim, me qëllim përmirësimin e kushteve për nxënësit, stafin e qytetarët, si dhe rritjen e kursimit të energjisë sipas standardeve evropiane”./PrizrenPress.com/

Previous article
Vdekje e dyshimtë në Prizren
Next article
La Liga, Mallorca dhe FFK urojnë Vedat Muriqin për ditëlindje

Më Shumë

Fokus

Prizreni shënon Ditën Ndërkombëtare të Tokës me mbjellje fidanësh në “Dardani”

Komuna e Prizrenit ka shënuar Ditën Ndërkombëtare të Tokës përmes një aktiviteti simbolik të mbjelljes së fidanëve në parkun e ri që është duke...
Lajme

Drenoci në përgatitje për 26 Prillin, ditën e daljes publike të UÇK-së

Në Drenoc të Rahovecit po vazhdojnë përgatitjet dhe mirëmbajtja e hapësirave publike në kuadër të shënimit të 26 Prillit – ditës së daljes publike...

Shtyhet aksioni i pastrimit në Suharekë për shkak të reshjeve të shiut

Krasniqi: Dragobili shembull i mirë i kujdesit për ambientin

Suhareka Boys fitues në Alley Oop-in e radhës

Maqedonia e Veriut siguron 2 milionë € për ndërtim të rrugës Tetovë-Prizren

Akademik e autor i mbi 30 librave – kush ishte Rexhep Qosja?

Tragjedia në Malishevë: Përcillen në banesën e fundit tre anëtarët e familjes Berisha

Shoqata e Prokurorëve dënon kërcënimet ndaj kryeprokurorit Petrit Kryeziu

Dita e Tokës shënohet me aksion pastrimi në Prizren

Bashkimi në ‘match point’ për titull, pret Pejën 03 në finalen e gjashtë

Vjedhje në një shkollë në Sallagrazhdë, dy të dyshuar lirohen në procedurë të rregullt

Ndahet nga jeta ish eprori i UÇK-së në Prizren, Selim Krasniqi

Policia në Prizren koordinon masat e sigurisë me Këshillat Lokale (KLSP)

Në Xërxë përkujtohet dëshmori Hamëz Thaçi

Sot shënohet Dita Botërore e Librit

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com.

