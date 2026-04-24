Ndërron jetë mësuesi Hylmi Sylejmani nga Dragashi

Ka ndërruar jetë mësuesi me përvojë shumëvjeçare nga fshati Blaç i Dragashit, Hylmi Sylejmani, një figurë e njohur në fushën e arsimit dhe edukimit.
Lajmin e ka bërë të ditur kryetari i Komunës së Dragashit, Bexhet Xheladini, i cili ka shprehur pikëllim të thellë për ndarjen e tij nga jeta.
Xheladini ka vlerësuar kontributin e të ndjerit në arsimimin e brezave të rinj, duke theksuar se ai do të mbetet i paharruar për përkushtimin dhe dashurinë ndaj dijes.
“Kontributi i tij i çmuar në arsimimin dhe edukimin e brezave të rinj do të mbetet gjithmonë i paharruar. Ai ishte shembull i përkushtimit, urtësisë dhe dashurisë për dijen”, thuhet në mesazhin e ngushëllimit.
Në emër të Komunës së Dragashit dhe në emrin e tij personal, kryetari Xheladini ka shprehur ngushëllime familjes Sylejmani, të afërmve, miqve dhe të gjithë atyre që e njohën dhe punuan me të.
"Zoti e shpërbleftë me Xhenet", ka përfunduar ai.