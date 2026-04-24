Rahoveci ndan 243 mijë euro për kulturë, rini dhe sport – përfitojnë 34 OJQ

Kryetari i Komunës së Rahovecit, Smajl Latifi, i shoqëruar nga drejtori i Drejtorisë për Kulturë, Rini dhe Sport, Atdhe Rama, ka nënshkruar kontratat me përfituesit e subvencioneve në fushat e kulturës, rinisë dhe sportit.

Sipas komunës, mbështetja financiare është ndarë në Kulturë (13 OJQ, në vlerë prej 79,100 euro), Rini (4 OJQ, në vlerë prej 21,700 euro) dhe Sport (17 klube dhe organizata sportive, përfshirë edhe shkolla futbolli, në vlerë prej 142,200 euro).

“Nga thirrja e DKRS-së kanë përfituar gjithsej 34 OJQ, nga 37 aplikime sa kanë qenë në total. Vlera e përgjithshme e mbështetjes për këtë vit arrin në 243,000 €, që është 9% më shumë krahasuar me vitin 2025”, thuhet në njoftimin e komunës./PrizrenPress.com/

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com. Të drejtat autoriale janë të rezervuara, sipas dispozitave ligjore në fuqi në Republikën e Kosovës.

