14.3 C
Prizren
E premte, 24 Prill, 2026
type here...

Fokus

Spitali i Prizrenit pranon donacion nga kontingjenti italian i KFOR-it

By admin

Spitali i Përgjithshëm Spitali i Përgjithshëm “Prim. Dr. Daut Mustafa” në Prizren ka pranuar një donacion të ri nga kontingjenti italian i misionit KFOR, përmes ekipit të Bashkëpunimit Civilo-Ushtarak (CIMIC), i cili vepron nën Komandën Rajonale Perëndimore të misionit të udhëhequr nga NATO.

Sipas njoftimit të spitalit, donacioni përbëhet nga një llambë kirurgjikale, e cila pritet të kontribuojë në përmirësimin e ndjeshëm të kushteve për ndërhyrje kirurgjikale dhe në rritjen e cilësisë së shërbimeve shëndetësore për pacientët, raporton PrizrenPress.

Në ceremoninë e dorëzimit morën pjesë Drejtori Ekzekutiv i spitalit Osman Hajdari dhe komandanti i Komandës Rajonale Perëndimore të KFOR-it, kolonel Federico Mora.

Drejtori Hajdari vlerësoi mbështetjen e vazhdueshme të kontingjentit italian, duke theksuar se ky bashkëpunim ndihmon në forcimin e kapaciteteve të spitalit dhe përmirësimin e kujdesit ndaj pacientëve. Ai e cilësoi donacionin si një shembull të qartë të partneritetit të suksesshëm ndërmjet institucionit shëndetësor dhe KFOR-it.

Nga ana e tij, kolonel Mora theksoi se iniciativa të tilla kontribuojnë drejtpërdrejt në mbështetjen e stafit mjekësor dhe në forcimin e sistemit shëndetësor në dobi të komunitetit lokal.

Ky donacion është pjesë e aktiviteteve të CIMIC që synojnë forcimin e bashkëpunimit ndërmjet forcave ndërkombëtare dhe institucioneve lokale, me qëllim përmirësimin e mirëqenies së përgjithshme të qytetarëve./PrizrenPress.com/

Më Shumë

Fokus

Lajmet e Fundit

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com. Të drejtat autoriale janë të rezervuara, sipas dispozitave ligjore në fuqi në Republikën e Kosovës.

© 2019 NuclearAnt.

Kategoritë

Lidhuni Me Ne