Gjysmëfinalja vazhdon në kryeqytet, Bashkimi kërkon fitoren e dytë ndaj Borës

Seria gjysmëfinale e “Play-off”-it në ProCredit Superligë vazhdon sonte me ndeshjen e dytë, ku Bora pret Bashkimin në palestrën “1 Tetori” në Prishtinë.
Takimi zhvillohet nga ora 19:30, ndërsa skuadra prizrenase hyn në këtë përballje me epërsi 1:0 në seri, pas fitores së ngushtë 73:70 në ndeshjen e parë të luajtur në “Sezai Surroi” në Prizren.
Bashkimi synon ta vazhdojë formën pozitive dhe të afrohet edhe më shumë me finalen, ndërsa Bora do të kërkojë reagim para tifozëve vendas për të barazuar serinë dhe për ta mbajtur të hapur garën për kualifikim.