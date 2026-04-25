Hyn në fazën finale renovimi i Qendrës Sportive “Sezai Surroi” në Prizren

Punimet për renovimin e plotë të Qendrës Sportive “Sezai Surroi” në Prizren kanë hyrë në fazën përfundimtare, ndërsa aktualisht po punohet në rregullimin e hapësirave të jashtme të objektit.
Ecurinë e projektit nga afër e ka përcjellë Drejtoresha e Kulturës, Rinisë dhe Sportit, Ajlin Shishko Hajdari, e cila është njohur me zhvillimet e fundit në terren, raporton PrizrenPress.
“Punimet për renovimin e plotë të Qendrës Sportive ‘Sezai Surroi’ po i afrohen përfundimit. Aktualisht po zhvillohet faza finale në ambientet e jashtme të saj”, thuhet në njoftimin e komunës.
Në njoftim bëhet e ditur se projekti është duke u realizuar sipas planifikimit, ndërsa përfundimi i tij pritet të krijojë kushte më të mira për zhvillimin e aktiviteteve sportive në qytet./PrizrenPress.com/