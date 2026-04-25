Vëllaznimi – Liria, sot derbi për Superligë

Pas një kohe të gjatë, sot të gjitha rrugët e qytetit çojnë drejt stadiumit “Shani Nushi” në qytetin e Gjakovës, ku Vëllaznimi rikthehet të luajë një nga ndeshjet më të rëndësishme në shtëpi.
Skuadra gjakovare do të përballet në derbin e madh të Dukagjinit kundër rivalit të vjetër, Liria, në një sfidë që ka peshë të madhe për garën drejt Superligës.
Interesimi i tifozëve është i jashtëzakonshëm dhe pritet që stadiumi të jetë i mbushur, ndërsa atmosfera në qytet tashmë ka marrë ngjyrat e festës sportive.
Ndeshja zhvillohet sot nga ora 15:00 në Gjakovë, ku pritet një spektakël i vërtetë futbolli dhe një atmosferë e zjarrtë në tribuna.