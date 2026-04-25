Liria mposhtet në derbi, humb terren në garën për Superligë

Liria është mposhtur nga Vëllaznimi në Gjakovë, duke humbur pikë të rëndësishme në garën për Superligë.

Goli i vetëm i takimit u shënua në minutën e 68-të nga Emir Skenderi, në një ndeshje të luftuar dhe pa shumë hapësira. Liria u përpoq të reagojë, por nuk arriti të gjejë rrugën e golit deri në fund.

Me këtë humbje, Liria mbetet me 59 pikë, ndërsa Vëllaznimi ngjitet në 61 pikë, duke e kaluar në renditje dhe duke i vështirësuar garën skuadrës prizrenase për ngjitjen në Superligë./PrizrenPress.com/

