Bashkimi mposhtet nga Bora, seria gjysmëfinale barazohet

Bashkimi është mposhtur në ndeshjen e dytë gjysmëfinale të “Play-off”-it në ProCredit Superligë nga Bora, në një përballje dramatike të zhvilluar në kryeqytet.

Takimi dhuroi spektakël dhe emocione deri në sekondat e fundit, njësoj si ndeshja e parë në Prizren. Në fund, vendasit arritën të triumfojnë me rezultat të ngushtë 76:75, duke e vendosur gjithçka në detaje.

Tyler Cheese udhëhoqi Borën me 19 pikë, 4 kërcime e 4 asistime, ndërsa Amin Hot dhe Alex Hunter shtuan nga 18 pikë.

Te Bashkimi u dallua sërish Shannon Shorter me 19 pikë.

Me këtë fitore, Bora barazon serinë gjysmëfinale në 1:1, ndërsa përballja e radhës pritet të zhvillohet në Prizren, ku Bashkimi do të kërkojë rikthimin në epërsi./PrizrenPress.com/

