Arrestohet i dyshuari në Rahovec, gjuajti me armë zjarri

Në fshatin Guri i Kuq, në komunën e Rahovecit, më 25 prill 2026 rreth orës 13:45, është raportuar një incident me përdorim të armës së zjarrit.

Sipas informatave zyrtare, është arrestuar një i dyshuar mashkull kosovar, i cili dyshohet se ka shtënë me armë zjarri.

Gjatë intervenimit të njësive policore, i dyshuari ka dorëzuar armën e zjarrit të tipit AK-47, e cila dyshohet se është përdorur në rast.

Në vendin e ngjarjes, policia ka sekuestruar gjithashtu një karikator që i përket të njëjtës armë si dhe tre gëzhoja.

Pas përfundimit të procedurave fillestare, me vendim të prokurorit kompetent, i dyshuari është dërguar në mbajtje. Hetimet për rastin janë duke vazhduar.

Fokus

Nesër derbi i madh i Ligës së Parë: Vëllaznimi – Liria, për hapin drejt Superligës

Në kuadër të Raiffeisen Liga e Parë, nesër zhvillohet një nga ndeshjet më të rëndësishme të sezonit, derbi mes Vëllaznimit të Gjakovës dhe Lirisë...
Lajme

Këndi Amerikan në Prizren shënon 20-vjetorin e themelimit

Këndi Amerikan në Prizren ka shënuar sot 20-vjetorin e themelimit, në një ceremoni solemne me pjesëmarrjen e përfaqësuesve institucionalë dhe diplomatikë. Në aktivitet morën pjesë...

Çmimet tavan të derivateve për sot në Kosovë: Nafta 1.64€, benzina 1.39€, gasi 0.87€

Prizreni nis projektin madhor për efiçencë energjetike në 43 ndërtesa publike

Suhareka Boys fitues në Alley Oop-in e radhës

OVL-UÇK distancohet nga veprimet e degës në Has

Vazhdojnë punimet për hapjen e kanalit të vaditjes në Caparc

Besmire Bytyçi zgjidhet në krye të Aleancës së Gruas në Rahovec

Hapet një folezë e re për edukimin e fëmijëve në lagjen “Ortakoll” të Prizrenit

Sonte finalja e madhe: Peja 03 dhe Bashkimi për titullin kampion

Prizreni përkujton Alush Kryeziun – 34 vite nga rënia heroike

La Liga, Mallorca dhe FFK urojnë Vedat Muriqin për ditëlindje

Vëllaznimi – Liria, sot derbi për Superligë

Peja 03 barazon serinë ndaj Bashkimit, tani gjithçka vendoset në finalen e shtatë

Krasniqi: Dragobili shembull i mirë i kujdesit për ambientin

Parashikimi javor i motit: E hënë me diell, nga e marta reshje shiu në gjithë vendin

