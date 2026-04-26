Kryeprokurori i Prizrenit, Petrit Kryeziu ligjëron në Akademinë Ndërkombëtare të FBI-së

Kryeprokurori i Prizrenit, Petrit Kryeziu, po merr pjesë në një Akademi Ndërkombëtare për zbatim të ligjit, e organizuar nga Federal Bureau of Investigation.
Gjatë kësaj akademie, Kryeziu ka mbajtur edhe një ligjëratë, duke ndarë përvojat dhe praktikat në fushën e drejtësisë dhe zbatimit të ligjit.
Pjesëmarrja në këtë ngjarje konsiderohet si një mundësi e rëndësishme për shkëmbim përvojash dhe forcim të bashkëpunimit ndërkombëtar në luftën kundër krimit.
