Gara e shahut në Prizren mbledh të rinjtë dhe qytetarët në Kej të Lumbardhit

Në kuadër të aktiviteteve “Qyteti Evropian i Sportit – Prizreni 2026”, në Kejin e Lumbardhit në qendër të qytetit është mbajtur një garë shahu, ku kanë marrë pjesë të rinjtë dhe qytetarë të shumtë.
Aktiviteti është organizuar në bashkëpunim mes Drejtorisë së Kulturës, Rinisë dhe Sportit dhe Klubit të Shahut “Shadërvani”, duke sjellë një atmosferë sportive dhe gjithëpërfshirëse në qendër të qytetit.
Në këtë ngjarje ishte e pranishme edhe drejtoresha e DKRS-së, Ajlin Shishko Hajdari, e cila theksoi se gjatë gjithë vitit në Prizren do të organizohen aktivitete të shumta sportive./PrizrenPress.com/
