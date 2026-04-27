Bashkimi kampion i Kosovës në Ligën U18

Bashkimi është shpallur kampion i Kosovës në Ligën U18 për vajza, duke kurorëzuar sezonin me titull pas fitores në ndeshjen e tretë të “Play-off”-it, raporton PrizrenPress.
Skuadra prizrenase triumfoi ndaj SHB Pressing me rezultat 56:76, duke dëshmuar epërsi dhe siguri në përballjen vendimtare.
Kupën e ndau Komesari i Garave për Kategoritë e Reja në FBK, Xhelal Mumini.
“Një tjetër trofe për familjen tonë. U18 kampione – bravo vajza! Punë, përkushtim dhe zemër në çdo ndeshje – një sezon i merituar deri në fund. Kjo është vetëm fillimi i rrugës suaj drejt suksesit të madh. Krenarë me ju!”, thuhet në reagimin e KBF Bashkimit./PrizrenPress.com/
Marketing