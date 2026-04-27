Sport

Bashkimi kampion i Kosovës në Ligën U18

By admin

Bashkimi është shpallur kampion i Kosovës në Ligën U18 për vajza, duke kurorëzuar sezonin me titull pas fitores në ndeshjen e tretë të “Play-off”-it, raporton PrizrenPress.

Skuadra prizrenase triumfoi ndaj SHB Pressing me rezultat 56:76, duke dëshmuar epërsi dhe siguri në përballjen vendimtare.

Kupën e ndau Komesari i Garave për Kategoritë e Reja në FBK, Xhelal Mumini.

“Një tjetër trofe për familjen tonë. U18 kampione – bravo vajza! Punë, përkushtim dhe zemër në çdo ndeshje – një sezon i merituar deri në fund. Kjo është vetëm fillimi i rrugës suaj drejt suksesit të madh. Krenarë me ju!”, thuhet në reagimin e KBF Bashkimit./PrizrenPress.com/

Sulmoi fizikisht një zyrtar, arrestohet i dyshuari në Prizren
Ministria pezullon aktivitetet në Kalanë e Prizrenit, disa zona shpallen të rrezikshme

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com. Të drejtat autoriale janë të rezervuara, sipas dispozitave ligjore në fuqi në Republikën e Kosovës.

