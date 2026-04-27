DKA në Suharekë realizon fazën e dytë të olimpiadës së përbashkët të gjuhës shqipe

Drejtoria Komunale e Arsimit (DKA) në Suharekë ka zhvilluar fazën e dytë të “Olimpiadës së përbashkët të gjuhës shqipe për klasën e 9-të”, në kuadër të bashkëpunimit ndërmjet Kosovës dhe Shqipërisë për vitin shkollor 2025–2026.
Në këtë fazë kanë marrë pjesë nxënësit që kanë kaluar me sukses fazën e parë të testimit. Sipas njoftimit të komunës, procesi është realizuar nga komisionet e formuara nga DKA për hartimin dhe vlerësimin e testeve, duke u zhvilluar me sukses.
Nxënësit fitues nga kjo garë do të avancojnë në nivel republikan, ndërsa më të mirët prej tyre do të përfaqësojnë Kosovën në garën e përbashkët me Shqipërinë.
Drejtori i DKA-së në Suharekë, Remzi Bajselmani, ka vlerësuar rëndësinë e kësaj gare, duke theksuar se ajo krijon mundësi për zhvillim dhe konkurrencë të shëndetshme mes nxënësve.
Ai ka uruar nxënësit për suksese në fazat e ardhshme, duke i inkurajuar të vazhdojnë angazhimin dhe përfaqësimin dinjitoz në garat republikane./PrizrenPress.com/
