Kryetari i Prizrenit, Shaqir Totaj, ka akuzuar Qeverinë e Kosovës se me veprimet e saj po ndikon në “falimentimin dhe defunksionalizimin” e komunave, duke thënë se Komunës së Prizrenit gjatë vitit 2026 i janë marrë rreth 14 milionë euro.
Në një postim në Facebook, Totaj ka shkruar se “vazhdon falimentimi dhe defunkcionalizimi i Komunave në kontinuitet si pasojë e veprimeve të Qeverisë së Kosovës”, duke e përmendur kryeministrin Albin Kurti si, siç është shprehur ai, “regjisor”.
Ai ka deklaruar se nga viti 2022 deri më tani, sipas tij, bëhet fjalë për rreth 38 milionë euro.
Totaj ka thënë se ky është “informacion (jo ankesë)” për qytetarët e Prizrenit, duke shtuar se, sipas tij, qytetarët duhet të dinë “kush po ua paralizon qytetin” dhe “po ua pamundëson ngritjen e cilësisë së jetës”.
