Xheladini merr pjesë në hapjen e programit Zvicër–Kosovë 2026–2029, fton ambasadorin për vizitë në Dragash

By admin

Kryetari i Komuna e Dragashit, Bexhet Xheladini, ka marrë pjesë në eventin e organizuar nga Ambasada e Zvicrës në Kosovë për hapjen zyrtare të programit të bashkëpunimit Zvicër–Kosovë 2026–2029.

Pas eventit, Xheladini ka zhvilluar një bisedë me ambasadorin zviceran, Jürg Sprecher, të cilin e ka ftuar për një vizitë në Dragash.

“Sot isha i nderuar të jem pjesë e eventit të organizuar nga Ambasada e Zvicrës për hapjen zyrtare të programit të bashkëpunimit Zvicër–Kosovë 2026–2029. Pas eventit pata kënaqësinë të bisedoj dhe ta ftoj Shkëlqesinë e Tij, z. Jürg Sprecher, për një vizitë në Dragash”, ka deklaruar Xheladini, raporton PrizrenPress.

Ai shtoi se gjatë takimit ka falënderuar ambasadorin për mbështetjen ndaj Kosovës dhe mërgatës.

“E falënderova për respektin ndaj mërgatës sonë dhe për mbështetjen e vazhdueshme për shtetin dhe popullin tonë. Gjithashtu me Ambasadorin bisedova edhe për vonesën e alokimit të Grantit të Performancës për vitin 2024 nga ana e MAPL-së”, theksoi ai.

Xheladini ka vlerësuar lart rolin e Zvicrës në zhvillimin e Kosovës ndër vite.

“Që nga vitet ’90, ndihma e Zvicrës ka qenë jetike për Kosovën. Vielen Dank, Schweiz!”, përfundoi ai./PrizrenPress.com/

Përurohet Kompleksi Memorial në Krushë të Vogël në Ditën e të Pagjeturve
Arsimi në Prizren hyn në epokën digjitale me platformën “Flutura”

