Arsimi në Prizren hyn në epokën digjitale me platformën “Flutura”

Arsimi në Komunën e Prizrenit ka hyrë në një fazë të re digjitale me lansimin e platformës LMS “Flutura”, e cila synon modernizimin e menaxhimit, monitorimit dhe zhvillimit të sistemit arsimor në të gjitha nivelet.

Platforma, e angazhuar nga Drejtoria Komunale e Arsimit, ofron sistem të integruar që mundëson qasje në statistika dhe raporte në kohë reale, duke rritur transparencën dhe efikasitetin në vendimmarrje.

Siç thuhet në njoftimin e komunës, “Arsimi në Prizren po hyn në një epokë të re digjitale!”.

Në vijim të njoftimit theksohet: “Ajo mundëson qasje në statistika dhe raporte në kohë reale, duke rritur transparencën dhe efikasitetin në vendimmarrje”.

Po ashtu, në njoftim thuhet se “shkollat i menaxhojnë në mënyrë të strukturuar klasat, oraret dhe dokumentacionin, ndërsa mësimdhënësit lehtësojnë punën përmes ditarit elektronik, testeve online dhe komunikimit të drejtpërdrejtë me prindërit”.

Më tej, theksohet se “nxënësit kanë qasje të plotë në materiale, detyra dhe rezultate në çdo kohë, ndërsa prindërit mbeten gjithmonë të informuar për përparimin dhe vijueshmërinë e fëmijëve të tyre”.

Në fund të njoftimit thuhet: “Një platformë. Një sistem. Një vizion për arsimin digjital në Komunën e Prizrenit”./PrizrenPress.com/

Marketing

Xheladini merr pjesë në hapjen e programit Zvicër–Kosovë 2026–2029, fton ambasadorin për vizitë në Dragash

Sport

Prizreni shënon fitore bindëse ndaj KEK-ut

Prizreni ka regjistruar një fitore të thellë dhe të merituar 5:1 ndaj KEK-u, në një ndeshje ku skuadra prizrenase dominoi nga fillimi deri në...
Lajme

Xheladini merr pjesë në hapjen e programit Zvicër–Kosovë 2026–2029, fton ambasadorin për vizitë në Dragash

Kryetari i Komuna e Dragashit, Bexhet Xheladini, ka marrë pjesë në eventin e organizuar nga Ambasada e Zvicrës në Kosovë për hapjen zyrtare të...

Policia në Prizren koordinon masat e sigurisë me Këshillat Lokale (KLSP)

Sulmoi fizikisht një zyrtar, arrestohet i dyshuari në Prizren

Ndërron jetë mësuesi Hylmi Sylejmani nga Dragashi

Gjysmëfinalja vazhdon në kryeqytet, Bashkimi kërkon fitoren e dytë ndaj Borës

Policia në Prizren hap dyert për nxënësit, ligjërohet për sigurinë në trafik

Përurohet Kompleksi Memorial në Krushë të Vogël në Ditën e të Pagjeturve

Dita e Tokës shënohet me aksion pastrimi në Marali dhe Banjë të Malishevës

Përcaktohet orari i Final 4 të Kupës së Kosovës në hendboll

La Liga, Mallorca dhe FFK urojnë Vedat Muriqin për ditëlindje

Drini i Bardhë lëshon pikë në Gjonaj, mposhtet nga Arbëria

KBF Bashkimi, katër herë radhazi kampion i Kosovës

Liria mposhtet në derbi, humb terren në garën për Superligë

Prizreni i jep lamtumirën e fundit ish-eprorit të UÇK-së, Selim Krasniqi

Nesër derbi i madh i Ligës së Parë: Vëllaznimi – Liria, për hapin drejt Superligës

