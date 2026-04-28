Aksion i FPSRK-së në rajonin e Prizrenit, hapen tri kallëzime penale për peshkim ilegal

Federata e Peshkatarëve Sportivë dhe Rekreativë të Kosovës (FPSRK) ka zhvilluar aksione në terren në disa zona të rajonit të Prizrenit, me qëllim luftimin e peshkimit ilegal dhe mbrojtjen e pasurisë ujore.

Sipas njoftimit, aksionet janë realizuar në Nashec, Luki dhe Krajk, nën udhëheqjen e kryetarit të FPSRK-së dhe shefit të rojeve, duke rezultuar me inicimin e tri kallëzimeve penale.

“Me datë 27.04.2026, kryetari i FPSRK-së dhe shefi i rojeve kanë ndërmarrë aksione në disa vende për kapjen e rrjeteve ilegale në Nashec, Luki dhe Krajk. Si rezultat, janë hapur 3 kallëzime penale”, thuhet në njoftim, raporton PrizrenPress.

Njëri nga rastet lidhet me një roje që dyshohet se është kapur në flagrancë me rreth 50 kilogramë peshk, për çka, përveç peshkimit ilegal, dyshohet edhe për keqpërdorim të detyrës zyrtare.

“Një prej tyre është ndaj një roje që u kap në flagrancë me 50 kg peshk, si dhe për keqpërdorim të detyrës zyrtare. Këto veprime janë realizuar falë angazhimit të palodhshëm të stafit”, ka deklaruar kryetari i FPSRK-së, Milaim Vitia.

Nga FPSRK bëhet e ditur se aksionet do të vazhdojnë edhe në ditët në vijim, me qëllim parandalimin e peshkimit ilegal dhe mbrojtjen e ekosistemit ujor./PrizrenPress.com/

Previous article
Gjendet i vdekur një burrë në Prizren
Next article
Punime në rrugën “Medlin Ollbrajt” të Malishevës, mbyllet përkohësisht një pjesë e qarkullimit

Policia në Prizren koordinon masat e sigurisë me Këshillat Lokale (KLSP)

Komandanti i Stacionit Policor Prizren, Kapiten Haxhi Kabashi, priti sot në një takim pune anëtarët e Këshillave Lokale për Siguri në Bashkësi (KLSP), për...
Fokus

Policia në Prizren hap dyert për nxënësit, ligjërohet për sigurinë në trafik

Stacioni Policor Prizren-Veri ka mirëpritur sot një grup nxënësish nga një kolegj i qytetit, në kuadër të aktiviteteve edukative për rritjen e ndërgjegjësimit mbi...

Bashkimi fiton dramën në Prizren, merr epërsinë në gjysmëfinale ndaj Borës

Prizreni i jep lamtumirën e fundit ish-eprorit të UÇK-së, Selim Krasniqi

Prizreni nis projektin madhor për efiçencë energjetike në 43 ndërtesa publike

Arsimi në Prizren hyn në epokën digjitale me platformën “Flutura”

Punimet në rrugën Korishë-Kabash, Basha: Do të nxisë zhvillimin lokal dhe turizmin

Hilë Mosi, patrioti dhe poeti i përkushtuar që i dha zë çështjes kombëtare

Totaj: Kariga ku ulej nana mbeti e zbrazët!

Prizreni shënon fitore bindëse ndaj KEK-ut

Sulmoi fizikisht një zyrtar, arrestohet i dyshuari në Prizren

Arrestohen dy persona në Prizren, iu gjet kokainë, para e armë

Sonte nis seria gjysmëfinale, Bashkimi pret Borën në Prizren

Gjashtë nxënës nga Suhareka në Finalen e Olimpiadës Botërore të Matematikës në Frankfurt

Grabitje me armë në Rahovec, viktima ndalohet nga persona të maskuar

Vdekje e dyshimtë në Prizren

