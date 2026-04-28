22 C
Prizren
E martë, 28 Prill, 2026
type here...

Lajme

OVL e UÇK-së: Keqkuptimi në Has është tejkaluar, bashkëluftëtarët mbeten të bashkuar

By admin

Organizata e Veteranëve të Luftës së Ushtria Çlirimtare e Kosovës (OVL e UÇK-së) ka njoftuar se një keqkuptim i ndodhur disa ditë më parë në zonën e Hasit tashmë është tejkaluar, duke rikthyer unitetin mes bashkëluftëtarëve.

Në një reagim publik, OVL e UÇK-së thekson se pavarësisht situatave të përkohshme, lidhja dhe solidariteti mes veteranëve mbetet i pathyeshëm.

“Një keqkuptim i disa ditëve më parë në Has, sot mori fund. Bashkëluftëtarët janë dhe do të mbeten gjithmonë të bashkuar”, thuhet në deklaratë.

Organizata vlerëson se fryma e bashkimit dhe respektit reciprok është thelbësore për ruajtjen e vlerave të luftës dhe për kontributin e përbashkët në shoqëri.

Marketing

Më Shumë

Lajme

Lajmet e Fundit

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com. Të drejtat autoriale janë të rezervuara, sipas dispozitave ligjore në fuqi në Republikën e Kosovës.

© 2019 NuclearAnt.

Kategoritë

Lidhuni Me Ne