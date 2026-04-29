Bashkimi dhe Bora përballen sonte në Prizren për epërsinë në seri

Gjysmëfinalet e “Play-off”-it në basketbollin kosovar vazhdojnë sonte me një duel shumë interesant mes Bashkimi dhe Bora.
Seria aktualisht është e barabartë 1:1, duke e bërë këtë përballje vendimtare për të dyja skuadrat në garën për një vend në finale.
Takimi zhvillohet në Prizren nga ora 19:30, raporton PrizrenPress.
Përballjet mes këtyre dy ekipeve gjatë këtij sezoni kanë qenë tejet të balancuara, me bilanc të përgjithshëm 3:3, çka paralajmëron një tjetër sfidë të fortë dhe të paparashikueshme.
Me formën e treguar nga të dyja skuadrat dhe rëndësinë e ndeshjes, pritet një përballje me intensitet të lartë dhe rivalitet të madh në parket./PrizrenPress.com/
