Në 40-vjetorin e rithemelimit të Komunës së Malishevës, përurohet libri i Fatmir Krasniqit

Në kuadër të shënimit të 40-vjetorit të rithemelimit të Komunës së Malishevës, është përuruar libri i autorit Fatmir Krasniqi, në një aktivitet ku morën pjesë përfaqësues institucionalë dhe figura të jetës kulturore.
Ceremonia u organizua nën përkujdesjen e kryetarit të komunës, Ekrem Kastrati, i cili shoqërohej nga nënkryetari Vesel Krasniqi, si dhe me pjesëmarrjen e asamblistëve komunalë, shërbyesve civilë dhe poetëve nga Malisheva, raporton PrizrenPress.
Në fjalën e tij përshëndetëse, kryetari Kastrati përgëzoi autorin për botimin e veprës, duke theksuar rëndësinë e saj në pasqyrimin e historisë dhe rrugëtimit institucional të komunës ndër vite. Ai nënvizoi se përmes kësaj vepre rikujtohen sfidat dhe përpjekjet e qytetarëve të Malishevës për ta pasur komunën e tyre.
Për librin folën edhe redaktori Habib Zogaj dhe recensenti Mehmet Bashota, të cilët e cilësuan veprën si një monografi me vlera të veçanta historike, shoqërore dhe politike për rajonin e Llapushës dhe më gjerë.
Në fund të aktivitetit, autori Fatmir Krasniqi falënderoi të gjithë të pranishmit për pjesëmarrjen dhe mbështetjen e dhënë./PrizrenPress.com/
Marketing