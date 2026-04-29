Prizren
Në 40-vjetorin e rithemelimit të Komunës së Malishevës, përurohet libri i Fatmir Krasniqit

Në kuadër të shënimit të 40-vjetorit të rithemelimit të Komunës së Malishevës, është përuruar libri i autorit Fatmir Krasniqi, në një aktivitet ku morën pjesë përfaqësues institucionalë dhe figura të jetës kulturore.

Ceremonia u organizua nën përkujdesjen e kryetarit të komunës, Ekrem Kastrati, i cili shoqërohej nga nënkryetari Vesel Krasniqi, si dhe me pjesëmarrjen e asamblistëve komunalë, shërbyesve civilë dhe poetëve nga Malisheva, raporton PrizrenPress.

Në fjalën e tij përshëndetëse, kryetari Kastrati përgëzoi autorin për botimin e veprës, duke theksuar rëndësinë e saj në pasqyrimin e historisë dhe rrugëtimit institucional të komunës ndër vite. Ai nënvizoi se përmes kësaj vepre rikujtohen sfidat dhe përpjekjet e qytetarëve të Malishevës për ta pasur komunën e tyre.

Për librin folën edhe redaktori Habib Zogaj dhe recensenti Mehmet Bashota, të cilët e cilësuan veprën si një monografi me vlera të veçanta historike, shoqërore dhe politike për rajonin e Llapushës dhe më gjerë.

Në fund të aktivitetit, autori Fatmir Krasniqi falënderoi të gjithë të pranishmit për pjesëmarrjen dhe mbështetjen e dhënë./PrizrenPress.com/

Bashkimi dhe Bora përballen sonte në Prizren për epërsinë në seri
Aktivitet edukativ për sigurinë, nxënësit e Malishevës mësojnë për reagimin ndaj emergjencave

Më Shumë

Fokus

FPSRK në aksion për mbrojtjen e peshkut – konfiskohen rrjeta të paligjshme në Nashec, Krushë e Lukinjë

Federata e Peshkatarëve Sportivë dhe Rekreativë të Kosovës (FPSRK) ka zhvilluar aksion në terren për mbrojtjen e shumimit të peshkut në zonat Nashec–Prizren, Krushë...
Fokus

Vjedhje në një shkollë në Sallagrazhdë, dy të dyshuar lirohen në procedurë të rregullt

Policia e Kosovës ka raportuar për një rast të vjedhjes së rëndë në fshatin Sallagrazhdë të komunës së Suharekës. Sipas raportit policor, rasti ka ndodhur...

Tre persona arrestohen në Suharekë për sulm ndaj zyrtarëve policorë

Shitet banesa në lagjen “Dardania” të Prizrenit

Rikthehet te fitoret Drini i Bardhë, triumfon në Deçan

Kosova sot është në zi në nderim të jetës dhe veprës së Rexhep Qosjes

Vetëvendosje sfidon opozitën: Propozoni 3 emra, njërin prej tyre e zgjedhim President

Prizreni nuk është skenë për rikthimin e hijes osmane

Arrestohen dy persona në Prizren, iu gjet kokainë, para e armë

Akademik e autor i mbi 30 librave – kush ishte Rexhep Qosja?

Gara e shahut në Prizren mbledh të rinjtë dhe qytetarët në Kej të Lumbardhit

`Hasi Jehon` bashkon në Gjonaj trashëgiminë folklorike shqiptare

Në Drenoc shënohet 28-vjetori i daljes së parë publike të UÇK-së

Prizreni shënon fitore bindëse ndaj KEK-ut

Vazhdon gjykimi ndaj të akuzuarve për vrasjen e Auron Thaqit

Grabitje me armë në Rahovec, viktima ndalohet nga persona të maskuar

