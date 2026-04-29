Spitali i Prizrenit dhe Policia e Kosovës thellojnë bashkëpunimin për shëndetin dhe sigurinë qytetare

Menaxhmenti i Spitalit të Përgjithshëm “Prim. Dr. Daut Mustafa” në Prizren ka pritur këtë të mërkurë një delegacion të lartë nga Policia e Kosovës për të diskutuar mbi koordinimin ndërinstitucional.
Takimi, i kryesuar nga drejtori ekzekutiv i spitalit, Osman Hajdari, u fokusua në ofrimin e shërbimeve shëndetësore për pjesëtarët e policisë, kontrollet sistematike dhe proceset e rekrutimit.
Në takim morën pjesë Drejtoresha e Shëndetësisë në Policinë e Kosovës, Dr. Merita Zogu, Drejtori i Policisë Rajonale të Prizrenit, kolonel Faton Alija, dhe zëdhënësi Shaqir Bytyqi, të cilët vlerësuan lart punën e stafit shëndetësor.
Drejtori ekzekutiv i spitalit, Osman Hajdari, vuri në dukje rëndësinë e kësaj mbështetjeje reciproke në shërbim të sigurisë publike
“Jemi të përkushtuar që t’u ofrojmë shërbime shëndetësore sa më cilësore pjesëtarëve të Policisë së Kosovës, duke qenë se ata janë në vijën e parë të sigurisë së qytetarëve tanë,” deklaroi Hajdari.
Nga ana tjetër, kolonel Faton Alija shprehu mirënjohje për trajtimin profesional që pjesëtarët e policisë marrin në këtë spital, duke rikonfirmuar gatishmërinë e Policisë për të ofruar mbështetje të plotë për institucionin shëndetësor sa herë që kërkohet.
Vizita u përmbyll me dakordimin për plane konkrete në të ardhmen, duke nënvizuar se mirëqenia e stafit policor dhe shëndeti i përgjithshëm i qytetarëve mbeten prioritete të përbashkëta të të dyja institucioneve në Prizren.
