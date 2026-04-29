Spitali i Prizrenit dhe Policia e Kosovës thellojnë bashkëpunimin për shëndetin dhe sigurinë qytetare

Menaxhmenti i Spitalit të Përgjithshëm “Prim. Dr. Daut Mustafa” në Prizren ka pritur këtë të mërkurë një delegacion të lartë nga Policia e Kosovës për të diskutuar mbi koordinimin ndërinstitucional.

Takimi, i kryesuar nga drejtori ekzekutiv i spitalit, Osman Hajdari, u fokusua në ofrimin e shërbimeve shëndetësore për pjesëtarët e policisë, kontrollet sistematike dhe proceset e rekrutimit.

Në takim morën pjesë Drejtoresha e Shëndetësisë në Policinë e Kosovës, Dr. Merita Zogu, Drejtori i Policisë Rajonale të Prizrenit, kolonel Faton Alija, dhe zëdhënësi Shaqir Bytyqi, të cilët vlerësuan lart punën e stafit shëndetësor.

Drejtori ekzekutiv i spitalit, Osman Hajdari, vuri në dukje rëndësinë e kësaj mbështetjeje reciproke në shërbim të sigurisë publike

“Jemi të përkushtuar që t’u ofrojmë shërbime shëndetësore sa më cilësore pjesëtarëve të Policisë së Kosovës, duke qenë se ata janë në vijën e parë të sigurisë së qytetarëve tanë,” deklaroi Hajdari.

Nga ana tjetër, kolonel Faton Alija shprehu mirënjohje për trajtimin profesional që pjesëtarët e policisë marrin në këtë spital, duke rikonfirmuar gatishmërinë e Policisë për të ofruar mbështetje të plotë për institucionin shëndetësor sa herë që kërkohet.

Vizita u përmbyll me dakordimin për plane konkrete në të ardhmen, duke nënvizuar se mirëqenia e stafit policor dhe shëndeti i përgjithshëm i qytetarëve mbeten prioritete të përbashkëta të të dyja institucioneve në Prizren.

Besnik Krasniqi nuk rikandidon për kryetar të AAK-së në Prizren
Avdyli: Shumica në VV ishin pro Osmanit – e luta Kurtin ta propozojë për presidente, por s’më dëgjoi

Bashkimi dhe Bora përballen sonte në Prizren për epërsinë në seri

Gjysmëfinalet e “Play-off”-it në basketbollin kosovar vazhdojnë sonte me një duel shumë interesant mes Bashkimi dhe Bora. Seria aktualisht është e barabartë 1:1, duke e bërë...
Vdekje e dyshimtë në Prizren

Një rast i hetimit të vdekjes është raportuar më 23 prill në Prizren.   Sipas informacioneve zyrtare, një mashkull kosovar ka ndërruar jetë. Në vendin e ngjarjes...

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com. Të drejtat autoriale janë të rezervuara, sipas dispozitave ligjore në fuqi në Republikën e Kosovës.

