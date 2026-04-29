Premiera e “Pylli”-t jepet me sukses në Prizren, vijojnë reprizat

Teatrin e Qytetit ‘Bekim Fehmiu’ në Prizren është dhënë mbrëmë me sukses premiera e shfaqjes “Pylli” nga Florian Zeller, duke shënuar një tjetër produksion të rëndësishëm në skenën teatrore të qytetit.

Shfaqja trajton historinë e Pierre, i cili përballet me një krizë të thellë personale, i ndarë mes jetës familjare, angazhimeve profesionale dhe dëshirave që rrezikojnë të prishin ekuilibrin e tij. Në rrjedhën e ngjarjes, ai përfshihet në marrëdhënie të ndërlikuara, dyshime dhe tradhti, ku kufiri mes realitetit dhe iluzionit bëhet gjithnjë e më i paqartë.

Pas premierës, teatri ka bërë të ditur se shfaqja do të vijojë me repriza më 7 maj në ora 20:00 në Prizren dhe më 22 maj në ora 20:00 në Gjilan.

Shfaqja është realizuar nën regjinë e Erson Zymberi dhe interpretohet nga një kastë e gjerë aktorësh, ndërsa ekipi realizues përfshin emra të njohur të skenës teatrore.

Nga teatri ftohet publiku që të ndjekë këtë dramë bashkëkohore, e cila sjell në skenë dilema të forta njerëzore dhe emocione të thella./PrizrenPress.com/

Bashkimi një hap më afër finales

La Liga, Mallorca dhe FFK urojnë Vedat Muriqin për ditëlindje

La Liga, RCD Mallorca dhe Federata e Futbollit e Kosovës kanë uruar ditëlindjen e sulmuesit të Kosovës, Vedat Muriqi, i cili sot feston 32-vjetorin.
Punime në rrugën "Medlin Ollbrajt" të Malishevës, mbyllet përkohësisht një pjesë e qarkullimit

Drejtoria e Urbanizmit në Komunën e Malishevës ka njoftuar qytetarët për ndërprerje të përkohshme të qarkullimit në rrugën "Medlin Ollbrajt", për shkak të punimeve...

Vjedhje në një shkollë në Sallagrazhdë, dy të dyshuar lirohen në procedurë të rregullt

Spitali i Prizrenit dhe Policia e Kosovës thellojnë bashkëpunimin për shëndetin dhe sigurinë qytetare

Prizreni nuk është skenë për rikthimin e hijes osmane

Prizreni shënon fitore bindëse ndaj KEK-ut

Hoti me mesazh nga Prizreni: Dy ditë vendimtare për Presidentin e ri ose kthimin e mandatit te qytetarët

Bashkimi dhe Bora përballen sonte në Prizren për epërsinë në seri

Besnik Krasniqi nuk rikandidon për kryetar të AAK-së në Prizren

Prizreni dhe Shqipëria drejt bashkëpunimit në bujqësi: Drejtori Kadriaj e fton ministrin Salla për vizitë zyrtare

PDK-ja refuzon ofertën e VV-së, Hamza: Manovër politike

Ndërron jetë mësuesi Hylmi Sylejmani nga Dragashi

Prizreni arrin marrëveshje në Turqi për trajnimin e infermierëve

Sot, mbahet akademi përkujtimore për komandantin Naser Shala

Sulmoi fizikisht një zyrtar, arrestohet i dyshuari në Prizren

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com. Të drejtat autoriale janë të rezervuara, sipas dispozitave ligjore në fuqi në Republikën e Kosovës.

