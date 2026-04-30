Prizren, 17 aktakuza kundër 18 personave për vepra të ndryshme penale

Prokuroria Themelore në Prizren ka njoftuar se gjatë orëve të fundit ka intensifikuar punën në luftimin e kriminalitetit, duke ngritur gjithsej shtatëmbëdhjetë (17) aktakuza kundër tetëmbëdhjetë (18) personave për vepra të ndryshme penale.
Në fokus të organit të akuzës kanë qenë rastet e narkotikëve dhe dhuna, por lista e veprave për të cilat ngarkohen të pandehurit është e gjerë.
Sipas njoftimit zyrtar, aktakuzat e ngritura përfshijnë një gamë të gjerë të veprave penale, ku veçohen:
  • Narkotikët: Tri (3) aktakuza janë ngritur kundër katër (4) personave për “Posedim të paautorizuar të narkotikëve, substancave psikotrope apo analoge”.
  • Dhuna dhe Kanosja: Janë ngritur dy aktakuza për “Kanosje”, dy për “Lëndimi i lehtë trupor”, si dhe një rast specifik për “Dhuna në familje”. Po ashtu, një person akuzohet për “Ngacmim”.
  • Veprat kundër pasurisë dhe rendit: Prokuroria ka procesuar raste për “Vjedhje të shërbimeve”, “Vjedhje të pyllit”, “Shpërdorim të pasurisë së huaj”, “Asgjësim apo dëmtim të pasurisë”, si dhe një rast të “Vetëgjyqësisë”.
  • Drejtësia: Dy persona do të përballen me gjykatën nën akuzën për “Deklarime të rreme”.

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com. Të drejtat autoriale janë të rezervuara, sipas dispozitave ligjore në fuqi në Republikën e Kosovës.

