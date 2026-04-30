“Stop drogave” – Policia në Prizren fushatë ndërgjegjësuese me nxënësit

Drejtoria Rajonale e Policisë në Prizren ka zhvilluar një fushatë ndërgjegjësuese kundër narkotikëve me nxënës të një shkolle të mesme, në kuadër të projektit “Errësirë – dritë”.
Në këtë aktivitet morën pjesë zyrtarë policorë nga Stacioni Policor i Prizrenit, Drejtoria për Hetimin e Trafikimit me Narkotikë (DHTN) në rajonin e Prizrenit, si dhe njësia speciale K-9 “Perëndimi”.
“Fillimisht, nxënësit u njoftuan me projektin dhe mesazhin senzibilizues ‘STOP DROGAVE’, përmes një ligjërate vetëdijesuese”, thuhet në njoftimin e Policisë, raporton PrizrenPress.
Gjatë aktivitetit, nxënësit patën mundësinë të japin mesazhet e tyre kundër drogave, të cilat u lexuan para pjesëmarrësve, ndërsa u theksua rëndësia e ndërgjegjësimit të hershëm për rreziqet që sjell përdorimi i substancave narkotike.
Pas pjesës ligjëruese, në ambientet e brendshme të shkollës u prezantua njësia policore K-9, ku u demonstrua simulimi i zbulimit të një substance narkotike të fshehur.
“Zyrtarët e kësaj njësie demonstruan simulimin e gjetjes së substancës narkotike të fshehur paraprakisht, duke treguar nga afër rolin e qenit policor në identifikimin e substancave narkotike dhe rëndësinë e kësaj njësie në luftën kundër dukurive negative”, thuhet më tej në njoftim.
Sipas Policisë, qëllimi i këtij aktiviteti është rritja e ndërgjegjësimit të të rinjve për rreziqet e drogave dhe forcimi i bashkëpunimit ndërmjet institucioneve arsimore dhe Policisë së Kosovës për krijimin e një mjedisi më të sigurt për rininë./PrizrenPress.com/
