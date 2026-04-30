Prizreni pret delegacionin e Elbasanit, në fokus shkëmbimi i përvojave për qeverisje lokale

Kryesuesi i Kuvendit të Komunës së Prizrenit, Simir Krasniqi, priti sot përfaqësuesit e Këshillit Bashkiak të Elbasanit, të udhëhequr nga Lutfi Lala. Në takim ishte i pranishëm edhe Sotiraq Hroni.

Sipas njoftimit të Komunës së Prizrenit, takimi u zhvillua në kuadër të vizitës studimore të delegacionit nga Elbasani në Kosovë, e realizuar përmes projektit “Bashki të Forta”, të mbështetur nga Swiss Agency for Development and Cooperation dhe Qeveria e Suedisë.

“Vizita kishte për qëllim shkëmbimin e përvojave dhe praktikave të mira në funksionimin e kuvendeve lokale, me fokus në komisionet komunale, konsultimet publike dhe mbikëqyrjen e ekzekutivit”, thuhet në njoftim.

Siç bëhet e ditur në njoftim, gjatë takimit, u theksua rëndësia e forcimit të llogaridhënies, transparencës dhe pjesëmarrjes qytetare, si elemente kyçe për një qeverisje lokale më efikase./PrizrenPress.com/

