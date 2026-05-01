5 xhirot e fundit, Drita apo Ballkani te titulli kampion

Kur kanë mbetur vetëm edhe pesë xhiro deri në fund të stinorit të Superligës, Drita dhe Ballkani duket të jenë skuadrat në luftë për titull, edhe pse gjilanasit kanë përparësi të konsiderueshme në pikë aktualisht.
Por, kjo do të mund të shkrihet drastikisht, pasi që ato do ta kenë një ndeshje mes vete në këto pesë xhiro të mbetura të Superligës – që do të mund të thotë shumëçka në rrugëtim për titull kampioni.
Aktualisht, Drita lidere ka 60 pikë pas 31 xhirosh në Superligë, kurse Ballkani ka 55 pikë. Ndërkaq ndeshjet e mbetura janë si mëposhtë dhe gjithçka do të vendoset në xhirot në vijim.
DRITA 60p.
BALLKANI 55p.
XXXII.
Prishtina e Re – Drita
Ballkani – Llapi
XXXIII.
Drita – Ballkani
XXXIV.
Dukagjini – Drita
Ballkani – Prishtina e Re
XXXV.
Drita – Gjilani
Ballkani – Prishtina
XXXVI.
Malisheva – Drita
Dukagjini – Ballkani.
