Kosova vishet me adidas

Kombëtarja e Kosovës do të paraqitet me fanella të reja të adidas për ciklin e ri të garave evropiane, në kuadër të Skemës së Asistencës për Veshje të UEFA.
Nga Federata e Futbollit e Kosovës bëjnë të ditur se kjo skemë u mundëson përfitime të rëndësishme për ekipin kombëtar.
“Përmes kësaj skeme, Federata e Futbollit e Kosovës përfiton nga furnizimi me veshje cilësore për ndeshje dhe stërvitje, të dizajnuara në mënyrë të personalizuar dhe në përputhje me identitetin e ekipit”, thuhet në njoftimin e FFK-së, raporton PrizrenPress.
Sipas njoftimit, programi i UEFA, i themeluar në vitin 2007, synon të mbështesë federatat kombëtare me pajisje sportive të standardeve të larta.
“Në këtë cikël të ri, adidas është përzgjedhur si furnizues zyrtar pas një procesi tenderimi që ka vlerësuar cilësinë, përballueshmërinë dhe përvojën në projekte të ngjashme”, theksohet më tej.
FFK nënvizon se gjatë dy sezoneve të ardhshme, dhjetë kombëtare evropiane, përfshirë Kosovën, do të paraqiten me dizajne unike.
“Dizajnet janë zhvilluar në bashkëpunim të ngushtë me federatat përkatëse”, thuhet në njoftim.
Po ashtu, Federata bën të ditur se do të ketë qasje edhe në një shërbim të avancuar të brendit gjerman.
“FFK do të ketë qasje në shërbimin ekskluziv ‘Locker Room’ të adidas, i cili mundëson dizajnimin dhe porositjen e veshjeve të personalizuara për ekipet”, përfundon njoftimi./PrizrenPress.com/
