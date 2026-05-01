Trajnim në Rahovec për rritjen e gatishmërisë në emergjenca

Në Komunën e Rahovecit është zhvilluar një trajnim në tavolinë (TTX), me fokus rritjen e kapaciteteve institucionale për menaxhimin e situatave emergjente dhe forcimin e bashkëpunimit ndërinstitucional.
Sipas njoftimit të komunës, trajnimi është organizuar në bashkëpunim me Forca e Sigurisë së Kosovës dhe ekipin amerikan për çështje civile, duke përfshirë në ushtrim drejtoritë komunale dhe institucione kyçe të sigurisë dhe shërbimeve emergjente.
Në këtë aktivitet morën pjesë edhe Policia e Kosovës, Shërbimi i Zjarrfikjes dhe Shpëtimit, QKMF Rahovec, Kryqi i Kuq – dega Rahovec, KEDS – dega Rahovec dhe KRU Gjakova – dega Rahovec.
Sipas komunës, qëllimi i këtij trajnimi ishte identifikimi i kapaciteteve ekzistuese dhe forcimi i koordinimit ndërinstitucional për reagim sa më efikas në situata emergjente./PrizrenPress.com/
