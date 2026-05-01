Trajnim në Rahovec për rritjen e gatishmërisë në emergjenca

Në Komunën e Rahovecit është zhvilluar një trajnim në tavolinë (TTX), me fokus rritjen e kapaciteteve institucionale për menaxhimin e situatave emergjente dhe forcimin e bashkëpunimit ndërinstitucional.

Sipas njoftimit të komunës, trajnimi është organizuar në bashkëpunim me Forca e Sigurisë së Kosovës dhe ekipin amerikan për çështje civile, duke përfshirë në ushtrim drejtoritë komunale dhe institucione kyçe të sigurisë dhe shërbimeve emergjente.

Në këtë aktivitet morën pjesë edhe Policia e Kosovës, Shërbimi i Zjarrfikjes dhe Shpëtimit, QKMF Rahovec, Kryqi i Kuq – dega Rahovec, KEDS – dega Rahovec dhe KRU Gjakova – dega Rahovec.

Sipas komunës, qëllimi i këtij trajnimi ishte identifikimi i kapaciteteve ekzistuese dhe forcimi i koordinimit ndërinstitucional për reagim sa më efikas në situata emergjente./PrizrenPress.com/

Sektori privat proteston, përmend shkeljet që iu bëhen në vendit e punës

Rozë

“Roeli po thotë ‘babi’”, Selvija prek me postimin në ditën e lindjes së Shpat Kasapit

Selvije Jao ka ndarë një moment emocional në Instagram, duke kujtuar ish-bashkëshortin e saj të ndjerë, këngëtarin Shpat Kasapi, në ditën kur ai do...
Përkujtohet dëshmori Ismajl Ahmeti në Maçitevë

Në fshatin Maçitevë është përkujtuar dëshmori Ismajl Ahmeti, me pjesëmarrjen e përfaqësuesve institucionalë, familjarëve dhe qytetarëve. Kryetari i Komunës së Suharekës, Bali Muharremaj, përmes një...

Nderohet vepra e dëshmorit Sinan Thaçi, në 27-vjetorin e rënies heroike

Vëllaznimi – Liria, sot derbi për Superligë

Prizreni shënon fitore bindëse ndaj KEK-ut

Grabitje me armë në Rahovec, viktima ndalohet nga persona të maskuar

Aksion i FPSRK-së në rajonin e Prizrenit, hapen tri kallëzime penale për peshkim ilegal

Përkujtohet Komandant “Ftyra”

Kosova në një moment reflektimi të thellë

Prizren, 17 aktakuza kundër 18 personave për vepra të ndryshme penale

Hoti me mesazh nga Prizreni: Dy ditë vendimtare për Presidentin e ri ose kthimin e mandatit te qytetarët

Liria mposhtet në derbi, humb terren në garën për Superligë

Bashkimi kampion i Kosovës në Ligën U18

Organizata “Shqiptaria” reagon ashpër ndaj paradës ushtarake turke në Prizren

Ndërron jetë ‘Bilbili i Çamërisë’, Shaban Zeneli

Gara e shahut në Prizren mbledh të rinjtë dhe qytetarët në Kej të Lumbardhit

