Një grua 43-vjeçare gjendet pa shenja jete në Prizren, nisin hetimet

Një grua rreth 43-vjeçare është gjetur pa shenja jete sot rreth orës 12:00 në fshatin Piran të Prizrenit.

Sipas Policisë, menjëherë pas pranimit të informacionit, në vendin e ngjarjes kanë dalë njësitë policore dhe ekipi emergjent, ku mjeku kujdestar ka konstatuar vdekjen e viktimës.

Për rastin është njoftuar edhe Prokurori i Shtetit, i cili ka dalë në vendngjarje, ndërsa hetuesit e Sektorit Rajonal të Hetimeve kanë kryer ekzaminimin dhe kanë mbledhur prova relevante.

Pranë trupit të pajetë është gjetur një armë zjarri (pistoletë), e cila, me urdhër të prokurorit, është sekuestruar.

Me vendim të prokurorit, trupi i viktimës është dërguar në Institutin e Mjekësisë Ligjore (IML) në Prishtinë për obduksion.

Policia ka iniciuar rastin si “Hetim i vdekjes” dhe po vazhdon punën për zbardhjen e plotë të rrethanave të këtij rasti.

Previous article
Trajnim në Rahovec për rritjen e gatishmërisë në emergjenca

Më Shumë

Fokus

Sulmoi fizikisht një zyrtar, arrestohet i dyshuari në Prizren

Një person është arrestuar pasi dyshohet për sulm ndaj personit zyrtar. Policia e Kosovës ka njoftuar se i dyshuari i cili u arrestua më 26.04.2026...
Sport

5 xhirot e fundit, Drita apo Ballkani te titulli kampion

Kur kanë mbetur vetëm edhe pesë xhiro deri në fund të stinorit të Superligës, Drita dhe Ballkani duket të jenë skuadrat në luftë për...

Sot, mbahet akademi përkujtimore për komandantin Naser Shala

Zhduket një e mitur në Prizren

Shannon Shorter, MVP i publikut

Ndërron jetë ‘Bilbili i Çamërisë’, Shaban Zeneli

Përkujtohet Komandant “Ftyra”

45 aksidente trafiku në 24 orët e fundit, afro 1.900 tiketa të shqiptuara

Tërheqja e 2 milionë eurove nga përmbaruesit, rrezikohen shërbimet shëndetësore në Prizren

PDK-ja refuzon ofertën e VV-së, Hamza: Manovër politike

Vazhdojnë punimet për hapjen e kanalit të vaditjes në Caparc

Bashkimi dhe Bora përballen sonte në Prizren për epërsinë në seri

Prizren, 17 aktakuza kundër 18 personave për vepra të ndryshme penale

Punime në rrugën “Medlin Ollbrajt” të Malishevës, mbyllet përkohësisht një pjesë e qarkullimit

“Stop drogave” – Policia në Prizren fushatë ndërgjegjësuese me nxënësit

Totaj pret një delegacion zviceran, vizitojnë Stacionin e Autobusëve në Prizren

