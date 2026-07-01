Në Prizren arrestohet një i kërkuar dhe i dënuar me 1 vit burg për vjedhje të rëndë

Policia e Kosovës ka njoftuar se ka arritur ta lokalizojë një të dyshuar për “vjedhje të rëndë” e që ishte i dënuar me 1 vjet burgim.
Më datë 30 qershor 2026, policët e njësitit për realizimin e urdhëresave të Stacionit Policor Prizren, pas veprimeve operative–hetimore kanë arritur të lokalizojnë dhe të arrestojnë të kërkuarin B.Q. mashkull rreth 25 vjeçar nga Prizreni.
“I njëjti ka qenë në kërkim pasi ishte dënuar 1 (një) vit burg efektiv me vendim të plotfuqishëm të Gjykatës Themelore të Prizrenit”, thuhet në komunikatë.
I arrestuari është dënuar për veprën penale “ Vjedhje e rëndë” nga neni 327, i KPRK-së.
I arrestuari B.Q. fillimisht është sjellë në Stacionin Policor Prizren dhe më pas është dërguar në burg për vuajtjen e dënimit.
“Policia mbetet e përkushtuar në zbatimin e ligjit dhe garantimin e sigurisë publike, duke ndërmarrë veprime të vazhdueshme për identifikimin dhe arrestimin e personave të kërkuar, si dhe për parandalimin e veprave penale që cenojnë shëndetin dhe mirëqenien e qytetarëve”, ka deklaruar policia.
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