Lajme

Arrestohet burri në Malishevë për dhunë në familje, policia i gjen edhe një armë

Një grua ka raportuar në polici se është rrahur nga bashkëshorti i saj mëngjesin e 1 majit.

Rasti është raportuar se ka ndodhur në Malishevë ndërsa policia pas pranimit të informacionit menjëherë ka dalë në vendin e ngjarjes.

Policia ka bërë të ditur se pas intervenimit dhe veprimeve hetimore, te i dyshuari është gjetur dhe konfiskuar një pistoletë me gaz, e cila dyshohet se mbahej pa leje.

I dyshuari është arrestuar, ndërsa me vendim të prokurorit është dërguar në mbajtje.

Rasti është iniciuar për veprat penale dhunë në familje dhe mbajtje në pronësi, kontroll ose posedim të paautorizuar të armëve.

