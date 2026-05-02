“Hasi Jehon” çel siparin, mbrëmë nisi nata e parë e festivalit treditor në Gjonaj

Mbrëmjen e së premtes, në fshatin Gjonaj të Hasit, filloi edicioni i 37-të i festivalit tradicional folklorik “Hasi Jehon”, një nga ngjarjet më të rëndësishme të trashëgimisë kulturore shqiptare.
Të pranishëm në këtë mbrëmje ishin një numër i madh qytetarësh, si dhe përfaqësues institucionesh dhe ansamblesh nga troje të ndryshme shqiptare.
Kjo ngjarje artistike, si çdo vit, nisi me defileun e ansambleve pjesëmarrëse, si dhe me një performancë muzikore me kavall nga përfaqësuesit e SHKA “Malësori”, në nder të kolegut të tyre të ndjerë, instrumentistit dhe valltarit hasjan, Besnik Osmanollaj.
Në vazhdim, anëtarët e kësaj shoqërie, rapsodët Përparim Brati dhe Avni Metalia, të përlotur në skenë, interpretuan një këngë kushtuar artistit të ndjerë.
Ndërkaq, një fjalë rasti për të pranishmit mbajti kryetari i SHKA “Malësori” dhe drejtuesi i festivalit “Hasi Jehon”, Haziz Hodaj.
E pranishme në këtë ngjarje ishte edhe drejtoresha e Kulturës, Rinisë dhe Sportit në Prizren, Ajlin Shishko, e cila theksoi se “Hasi Jehon” nuk është vetëm një aktivitet artistik, por një zë i gjallë i traditës shqiptare – një jehonë nga e kaluara që vazhdon të frymëzojë të tashmen dhe të ardhmen tonë.
Gjatë ceremonisë së hapjes, Hodaj ndau mirënjohje për rapsodët Përparim Brati dhe Avni Metalia, si dhe për miqtë e festivalit nga Shqipëria për mbështetjen e tyre të vazhdueshme: Avni Hafuzi, konsull nderi i Shqipërisë në Hungari, dhe Sejmen Gjokoli, drejtues i festivalit folklorik “Aulona Interfolk Festival” në Vlorë, të cilët dhuruan edhe disa dhurata domethënëse për organizatorët.
Prej 37 vitesh, SHKA “Malësori” organizon festivalin folklorik “Hasi Jehon”, me qëllim ruajtjen e kujtesës historike dhe përcjelljen e mesazhit të pajtimit, unitetit dhe vlerave kombëtare te brezat e rinj.
Ky aktivitet kulturor shërben si një homazh i përhershëm për një nga momentet më domethënëse të historisë së afërt të shqiptarëve./TV Prizreni/
Marketing