Superliga vazhdon me tri super përballje, vëmendja në Suharekë

Edhe tri përballje interesante do të zhvillohen të dielën në kuadër të xhiros së 32-të në Superligën e Kosovës.
Vëmendja do të jetë padyshim në Suharekë, ku Ballkani do të përballet me Llapin, pavarësisht që skuadrat kanë objektiva të ndryshëm këtë edicion.
Të dy klubet kërkojnë vetëm fitore meqenëse Ballkani mbetet në garë për titull, derisa Llapi po lufton për mbijetesë.
Në anën tjetër, Dukagjini do të jetë nikoqir i Drenicës. Skuadra nga Klina po kalon një formë fantastike prandaj dëshiron të vazhdojë me të njëjtin ritëm, derisa klubi nga Skënderaj ka nevojë për fitore me ëndrrën që të qëndrojë në elitë.
Përballja e tretë është gjithashtu mes Gjilanit dhe Ferizajt. Vendasit po kërkojnë një pozitë që të shpie në Evropë andaj assesi s’bën të gabojnë derisa Ferizaj po synon t’i shpëtojë rënies.
Të gjitha takimet do të nisin nga ora 15:00.
