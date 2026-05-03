9.9 C
Prizren
E diel, 3 Maj, 2026
type here...

Sport

Superliga vazhdon me tri super përballje, vëmendja në Suharekë

By admin

Edhe tri përballje interesante do të zhvillohen të dielën në kuadër të xhiros së 32-të në Superligën e Kosovës.

Vëmendja do të jetë padyshim në Suharekë, ku Ballkani do të përballet me Llapin, pavarësisht që skuadrat kanë objektiva të ndryshëm këtë edicion.

Të dy klubet kërkojnë vetëm fitore meqenëse Ballkani mbetet në garë për titull, derisa Llapi po lufton për mbijetesë.

Në anën tjetër, Dukagjini do të jetë nikoqir i Drenicës. Skuadra nga Klina po kalon një formë fantastike prandaj dëshiron të vazhdojë me të njëjtin ritëm, derisa klubi nga Skënderaj ka nevojë për fitore me ëndrrën që të qëndrojë në elitë.

Përballja e tretë është gjithashtu mes Gjilanit dhe Ferizajt. Vendasit po kërkojnë një pozitë që të shpie në Evropë andaj assesi s’bën të gabojnë derisa Ferizaj po synon t’i shpëtojë rënies.

Të gjitha takimet do të nisin nga ora 15:00.

Marketing

Shiten 5 banesa në Prizren – pagesë me këste

Shitet banesa në lagjen “Dardania” të Prizrenit

Realizoni projektet tuaja me BiCredit, partneri juaj i besueshëm financiar në Prizren!

Zbuloni materialet më të mira të tekstilit luksoz – Vizitoni pikat e Fa&Be Tex në Prizren!

Shiten banesa moderne në lagjen “Tranzit i Ri” të Prizrenit – mundësi pagese me këste

Mos prit më – merr kredinë që të duhet në IMF KosInvest

Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!

Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991

Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit

“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes

‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren

Hapësira me qira në objektet e reja te ‘RENELUAL TAHIRI’ në Prizren

Previous article
Bashkimi mposhtet pas vazhdimeve, seria shkon në ndeshjen e pestë në Prizren
Next article
Një 17-vjeçar plagoset me armë zjarri në Gjonaj të Hasit, i dyshuari 16-vjeçar dorëzohet në polici

Më Shumë

Fokus

Punimet në rrugën Korishë-Kabash, Basha: Do të nxisë zhvillimin lokal dhe turizmin

Kanë nisur punimet për ndërtimin e rrugës Korishë–Kabash, një projekt infrastrukturor me vlerë 4.1 milionë euro dhe gjatësi prej 6.7 kilometrash. Lajmin e ka bërë...
Sport

Rikthehet te fitoret Drini i Bardhë, triumfon në Deçan

Drini i Bardhë ka arkëtuar tri pikë të rëndësishme në transfertë, duke mposhtur Deçani me rezultat 1:2, në kuadër të Ligës së Dytë. Të dy golat...

Kryeprokurori i Prizrenit, Petrit Kryeziu ligjëron në Akademinë Ndërkombëtare të FBI-së

Prizreni dhe Shqipëria drejt bashkëpunimit në bujqësi: Drejtori Kadriaj e fton ministrin Salla për vizitë zyrtare

Prizreni nuk është skenë për rikthimin e hijes osmane

Aksion i FPSRK-së në rajonin e Prizrenit, hapen tri kallëzime penale për peshkim ilegal

Kosova vishet me adidas

Tre persona arrestohen në Suharekë për sulm ndaj zyrtarëve policorë

Sulmoi fizikisht një zyrtar, arrestohet i dyshuari në Prizren

Përkujtohet dëshmori Ismajl Ahmeti në Maçitevë

Arrestohet burri në Malishevë për dhunë në familje, policia i gjen edhe një armë

Besnik Krasniqi nuk rikandidon për kryetar të AAK-së në Prizren

Sot, mbahet akademi përkujtimore për komandantin Naser Shala

“Hasi Jehon” çel siparin, mbrëmë nisi nata e parë e festivalit treditor në Gjonaj

Malisheva e shokon në fund Prishtinën

Prizreni shënon fitore bindëse ndaj KEK-ut

Lajmet e Fundit

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com. Të drejtat autoriale janë të rezervuara, sipas dispozitave ligjore në fuqi në Republikën e Kosovës.

© 2019 NuclearAnt.

Kategoritë

Lidhuni Me Ne