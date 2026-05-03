Vushtrria mposht Prizrenin me “poker” golash

Vushtrria ka triumfuar 4-1 ndaj Prizrenit në javën e 31-të të Raiffeisen Liga e Parë.
Vendasit e zgjidhën ndeshjen që në pjesën e parë, duke realizuar katër herë dhe duke krijuar epërsi të madhe që në 45 minutat e para.
Në pjesën e dytë, mysafirët arritën të shënojnë golin e nderit, por pa rrezikuar rezultatin final të takimit.
Me këtë fitore, Vushtrria vazhdon garën për kreun, ndërsa Prizreni mbetet në fund të tabelës./PrizrenPress.com/
