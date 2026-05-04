“Pse po më sheh shtrembër”, zënkë e çastit përfundon me plagosje në Gjonaj të Hasit

Sipas mjekëve, viktima ka marrë plagë në këmbë dhe pas trajtimit fillestar është duke marrë kujdes mjekësor.
Ndërkohë, i dyshuari po ashtu i mitur, 16 vjeç, së bashku me prindin e tij, është dorëzuar në Stacionin Policor në Prizren.
Gazetari dhe korrespondenti Nuhi Salihu, në emisionin “Ora 7”, ka bërë të ditur se dyshohet se rasti ka ndodhur pas një zënke të çastit.
Sipas tij, i dyshuari fillimisht i ka thënë viktimës “pse po më sheh shtrembër”, ndërsa më pas ka shtënë me armë duke e plagosur në këmbë.
Hetimet për rastin janë duke vazhduar.
